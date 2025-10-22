НАБУ разоблачило двух адвокатов, пытавшихся подкупить судью в Киеве

В Киеве два адвоката пытались подкупить судью — их разоблачило НАБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении двум адвокатам, которых разоблачили в попытке подкупа судьи одного из столичных судов.

По данным следствия, подозреваемые, используя свои связи в экспертном учреждении, предложили обвиняемому по делу о хищении песка АО «Укрзализныця» получить за взятку «нужное» экспертное заключение. На его основании планировалось определить размер неправомерной выгоды для судьи, чтобы тот вынес оправдательный приговор по делу.

Действия адвокатов квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ заявили, что одного из этих адвокатов уже подозревают в незаконном доступе к закрытой части Единого государственного реестра судебных решений. В результате схемы было осуществлено 39 615 поисковых запросов и просмотрено 7 572 судебных решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.