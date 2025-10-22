На Харківщині військові крали дизель із частини — викрито схему на 1 мільйон гривень

Двоє військових та їхній спільник підробляли звіти про маршрути транспорту, щоб створювати надлишки палива й продавати його за готівку.

Правоохоронці затримали двох військовослужбовців з Харківської області, які крали дизель з військової частини для продажу. Йдеться про 24 тони пального. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що військові вносили в звітну документацію щодо виїзду транспорту підрозділу неправдиві дані щодо пройдених маршрутів, тим самим створюючи надлишки невикористаного палива.

Потім це паливо вони збували великими партіями на території області за ціною 35 гривень за 1 літр. Задокументовано продаж 24 тон пального (три партії по 8 тон) на суму майже 1 млн грн.

Під час продажу третьої партії пального фігурантів було затримано. Проведені обшуки за місцями проживання ділків та у транспортних засобах, які вони використовували.

В ході обшуків вилучено значні суми готівкою, документацію щодо використання палива, чорнові записи викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу транспортного засобу.

Двом військовим та їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Додається, що викрадене паливо буде повернуто до ЗСУ.