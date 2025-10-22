Практика судов
  1. В Украине

В Харьковской области военные воровали дизель из части — раскрыта схема на 1 миллион гривен

17:20, 22 октября 2025
Двое военных и их сообщник подделывали отчеты о маршрутах транспорта, чтобы создавать излишки топлива и продавать его за наличные.
Правоохранители задержали двух военнослужащих из Харьковской области, которые воровали дизель из воинской части для продажи. Речь идет о 24 тоннах топлива. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что военные вносили в отчетную документацию по выезду транспорта подразделения ложные данные о пройденных маршрутах, тем самым создавая излишки неиспользованного топлива.

Затем это топливо они сбывали крупными партиями на территории области по цене 35 гривен за 1 литр. Задокументирована продажа 24 тонн топлива (три партии по 8 тонн) на сумму почти 1 млн грн.

Во время продажи третьей партии топлива фигуранты были задержаны. Проведены обыски по местам проживания дельцов и в транспортных средствах, которые они использовали.

В ходе обысков изъяты значительные суммы наличными, документация по использованию топлива, черновые записи украденных объемов топлива и распределения денег, два транспортных средства и специальные приборы для скручивания пробега транспортного средства.

Двум военным и их гражданскому сообщнику сообщено о подозрении в хищении военного имущества в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Добавляется, что похищенное топливо будет возвращено в ВСУ.

