Требование набирать 75% баллов за IQ-тест, а также необходимость сдавать экзамен по всем видам судебной специализации для участников отбора на должности судей отменены – Президент подписал закон

Изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части особенностей сдачи квалификационного экзамена стали реальностью.

Президент Владимир Зеленский 9 декабря 2024 года подписал закон, который вносит изменения в текст Закона «О судоустройстве и статусе судей» в части особенностей сдачи квалификационного экзамена (закон 11425-д от 24 октября 2024 года).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», закон, в частности, предусматривает отмену требования о необходимости набирать во время конкурсов на должности судей не менее 75% от максимально возможного балла за тестирование на выявление когнитивных способностей (IQ-тест), а также отменяет требование для участников отбора на должности судей сдавать квалификационный экзамен по всем типам судебной специализации: гражданской, уголовной, административной и хозяйственной.

Отметим, что вступление в силу указанного закона разблокирует процедуру тестирования на когнитивные способности в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Напомним, что в ВККС ранее сообщали, что ожидают отмены для участников конкурса на должности судей апелляционных судов требования набирать не менее 75% баллов за этап тестирования на когнитивные способности.

Список изменений выглядит следующим образом:

Кваліфікаційний іспит є атестуванням професійної компетентності кандидата на посаду судді з метою виявлення належних знань, рівня підготовки та здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Підставою для допуску до складання кваліфікаційного іспиту є рішення ВККС. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання анонімних тестувань та практичних завдань.

Анонімне тестування проводиться щодо когнітивних здібностей, історії української державності, загальних знань у сфері права та однієї або кількох спеціалізацій суду на вибір: адміністративної, господарської та загальної (цивільної і кримінальної).

Практичні завдання проводяться щодо вибраної (вибраних) кандидатом спеціалізації (спеціалізацій) суду.

Форма та зміст тестувань, практичних завдань, а також порядок їх проведення затверджуються ВККС.

ВККС не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту оприлюднює його програму та перелік питань тестування (крім тестування щодо когнітивних здібностей) на своєму офіційному веб-сайті.

Кандидат на посаду судді вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з вибраної спеціалізації суду, якщо він:

1) набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду;

2) набрав не менше 75% максимально можливого бала за виконання практичного завдання щодо відповідної спеціалізації суду;

3) успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей. Успішним проходженням вважається набрання кандидатом середнього допустимого бала тестування щодо когнітивних здібностей, встановленого ВККС.

ВККС встановлює прохідний бал кваліфікаційного іспиту, який не може бути нижчим за 75% максимально можливого бала за відповідне тестування (крім тестування щодо когнітивних здібностей) та виконання практичного завдання кваліфікаційного іспиту.

Під час добору на посаду судді прохідний бал для кандидатів встановлюється з урахуванням кількості посад, щодо яких оголошено добір.

Кандидат на посаду судді, який не з’явився для складання кваліфікаційного іспиту без поважних причин, відмовився від його складання чи не склав його, може бути допущений до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через один рік.

Кандидат на посаду судді, який склав кваліфікаційний іспит, але не набрав прохідний бал, може використати результати такого іспиту під час участі у наступному доборі на посаду судді, оголошеному протягом двох років з дня затвердження таких результатів.

Порушення процедури проведення кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено в порядку, встановленому законом.

Частину 5 статті 82 викладено в такій редакції.

Суддя, зазначений у частині третій цієї статті, під час кваліфікаційного іспиту складає анонімне тестування щодо когнітивних здібностей, історії української державності, загальних знань у сфері права, а також анонімне тестування та виконує практичне завдання щодо однієї або кількох спеціалізацій суду на вибір.

Суддя вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з вибраної спеціалізації суду, якщо він:

набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду;

набрав не менше 75% максимально можливого бала за виконання практичного завдання щодо відповідної спеціалізації суду;

успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей.

Автор Вячеслав Хрипун

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