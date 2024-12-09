Зеленский утвердил символику Службы внешней разведки

Эмблемой Службы внешней разведки Украины стал графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками.

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В понедельник, 9 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об основании эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины.

В указе говорится, что эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками.

В центре креста – синий круглый медальон с изображением «Знака Княжеского Государства Владимира Великого». Медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу «Omnia vincit veritas, что означает «Истина побеждает все» и декоративная точка.

Также между сторонами креста изображены три скрещенные стрелы остриями вверх и ключ бородкой вниз. Интересно то, что «бородка» ключа стилизована в виде QR-кода официального веб-сайта Службы внешней разведки Украины. Изображение «Знака Княжеского Государства Владимира Великого», стрел, ключа, а также буквы надписи и точка - золотые.

Что касается флага Службы внешней разведки Украины – это прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В верхней левой четверти флага расположены две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цвета. В центре свободного края полотнища находится эмблема Службы внешней разведки Украины.

ПОРЯДОК

використання емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України

1. Емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України, що свідчать про належність до Служби зовнішньої розвідки України.

2. Емблема Служби зовнішньої розвідки України:

зображується на прапорі Служби зовнішньої розвідки України;

може відтворюватися на адміністративних будинках і спорудах Служби зовнішньої розвідки України, у службових кабінетах, залах засідань, на відомчих заохочувальних відзнаках Служби зовнішньої розвідки України, знаках розрізнення на форменому одязі військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України.

3. Прапор Служби зовнішньої розвідки України може встановлюватися на адміністративних будинках Служби зовнішньої розвідки України, у кабінеті Голови Служби зовнішньої розвідки України та може використовуватися під час проведення офіційних заходів за участю Служби зовнішньої розвідки України.

4. Зображення емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України можуть відтворюватися на друкованій, рекламно-інформаційній і сувенірній продукції, у кіно-, відео- та фотоматеріалах, що видаються Службою зовнішньої розвідки України, а також в інших випадках за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відтворення зображень емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України може бути виконано в одноколірному варіанті в розмірах, що відповідають меті їх застосування, з додержанням установлених пропорцій.

5. В інших випадках особливості використання емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України визначає Голова Служби зовнішньої розвідки України.

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