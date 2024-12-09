Зеленський затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки

Емблемою Служби зовнішньої розвідки України став графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.

У понеділок, 9 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування емблеми і прапора Служби зовнішньої розвідки України.

В указі сказано, що емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.

У центрі хреста - синій круглий медальйон із зображенням «Знака Княжої Держави Володимира Великого». Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу «Omnia vincit veritas, що означає «Істина перемагає все» і декоративна крапка.

Також між сторонами хреста зображено три схрещені стріли вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Цікаво те, що «борідка» ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного вебсайту Служби зовнішньої розвідки України. Зображення «Знака Княжої Держави Володимира Великого», стріл, ключа, а також літери напису і крапка - золоті.

Що стосується прапора Служби зовнішньої розвідки України - то це прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У верхній лівій чверті прапора розташовано дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів. У центрі вільного краю полотнища знаходиться емблема Служби зовнішньої розвідки України.

ПОРЯДОК

використання емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України

1. Емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України, що свідчать про належність до Служби зовнішньої розвідки України.

2. Емблема Служби зовнішньої розвідки України:

зображується на прапорі Служби зовнішньої розвідки України;

може відтворюватися на адміністративних будинках і спорудах Служби зовнішньої розвідки України, у службових кабінетах, залах засідань, на відомчих заохочувальних відзнаках Служби зовнішньої розвідки України, знаках розрізнення на форменому одязі військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України.

3. Прапор Служби зовнішньої розвідки України може встановлюватися на адміністративних будинках Служби зовнішньої розвідки України, у кабінеті Голови Служби зовнішньої розвідки України та може використовуватися під час проведення офіційних заходів за участю Служби зовнішньої розвідки України.

4. Зображення емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України можуть відтворюватися на друкованій, рекламно-інформаційній і сувенірній продукції, у кіно-, відео- та фотоматеріалах, що видаються Службою зовнішньої розвідки України, а також в інших випадках за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відтворення зображень емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України може бути виконано в одноколірному варіанті в розмірах, що відповідають меті їх застосування, з додержанням установлених пропорцій.

5. В інших випадках особливості використання емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України визначає Голова Служби зовнішньої розвідки України.

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