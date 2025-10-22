Практика судів
  1. В Україні

Податкова роз’яснила, коли стороння особа може здійснити платіж за іншого платника

17:46, 22 жовтня 2025
У деяких випадках платник податків може ініціювати платіжну операцію за фактичного платника або на користь фактичного отримувача коштів.
У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області розповіли, чи може стороння особа ініціювати платіжну операцію за фактичного платника.

Зокрема, податківці нагадують платникам податків про необхідність дотримання вимог під час здійснення безготівкових платежів, зокрема щодо заповнення реквізитів «Платник» і «Фактичний платник» у платіжних інструкціях.

Відповідно до пункту 38.2 статті 38 Податкового кодексу України, сплата податків і зборів здійснюється платником безпосередньо або через податкового агента чи представника — у випадках, визначених законом.

Якщо кошти сплачуються безпосередньо платником, тобто з його власного рахунку і від його імені, то у полі «Платник» потрібно обов’язково зазначати податковий номер цієї особи. Це передбачено Інструкцією Нацбанку №163 від 29 липня 2022 року «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

Разом з тим, законодавство дозволяє платнику ініціювати платіжну операцію за фактичного платника або на користь фактичного отримувача коштів. У такому випадку в платіжній інструкції, окрім основних реквізитів, має бути заповнено поле «Фактичний платник».

У податковій наголошують: правильне заповнення платіжних документів допоможе уникнути помилок, затримок у зарахуванні коштів та непорозумінь із податковими органами.

податкова ДПС податки

