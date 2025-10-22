Налоговая разъяснила, когда стороннее лицо может произвести платеж за другого плательщика

В некоторых случаях плательщик налогов может инициировать платежную операцию за фактического плательщика или в пользу фактического получателя средств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области рассказали, может ли стороннее лицо инициировать платежную операцию за фактического плательщика.

В частности, налоговики напоминают плательщикам налогов о необходимости соблюдения требований при осуществлении безналичных платежей, в том числе при заполнении реквизитов «Плательщик» и «Фактический плательщик» в платежных инструкциях.

Согласно пункту 38.2 статьи 38 Налогового кодекса Украины, уплата налогов и сборов осуществляется плательщиком напрямую либо через налогового агента или представителя — в случаях, определенных законом.

Если средства уплачиваются непосредственно плательщиком, то есть с его собственного счета и от его имени, в поле «Плательщик» необходимо обязательно указывать налоговый номер этого лица. Это предусмотрено Инструкцией Нацбанка №163 от 29 июля 2022 года «Об утверждении Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

В то же время законодательство позволяет плательщику инициировать платежную операцию за фактического плательщика либо в пользу фактического получателя средств. В таком случае в платежной инструкции, помимо основных реквизитов, должно быть заполнено поле «Фактический плательщик».

В налоговой подчеркивают: правильное заполнение платежных документов поможет избежать ошибок, задержек при зачислении средств и недоразумений с налоговыми органами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.