Налоговая разъяснила, когда стороннее лицо может произвести платеж за другого плательщика

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области рассказали, может ли стороннее лицо инициировать платежную операцию за фактического плательщика.
В частности, налоговики напоминают плательщикам налогов о необходимости соблюдения требований при осуществлении безналичных платежей, в том числе при заполнении реквизитов «Плательщик» и «Фактический плательщик» в платежных инструкциях.
Согласно пункту 38.2 статьи 38 Налогового кодекса Украины, уплата налогов и сборов осуществляется плательщиком напрямую либо через налогового агента или представителя — в случаях, определенных законом.
Если средства уплачиваются непосредственно плательщиком, то есть с его собственного счета и от его имени, в поле «Плательщик» необходимо обязательно указывать налоговый номер этого лица. Это предусмотрено Инструкцией Нацбанка №163 от 29 июля 2022 года «Об утверждении Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».
В то же время законодательство позволяет плательщику инициировать платежную операцию за фактического плательщика либо в пользу фактического получателя средств. В таком случае в платежной инструкции, помимо основных реквизитов, должно быть заполнено поле «Фактический плательщик».
В налоговой подчеркивают: правильное заполнение платежных документов поможет избежать ошибок, задержек при зачислении средств и недоразумений с налоговыми органами.
