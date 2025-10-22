Юристку позбавили ліцензії після того, як з’ясувалося, що вона три місяці вводила клієнтку в оману

Британська юристка імітувала роботу над справою про розлучення, приховуючи від клієнтки, колег і суду власну бездіяльність.

Британська юристка Кетрін Пул, яка працювала консультанткою у фірмі Vingoe Family Law, втратила право на професію після того, як свідомо ввела свою клієнтку та колег у оману щодо перебігу справи про розлучення. Про це повідомляє Law Gazette.

Рішення про виключення юристки з реєстру ухвалив Дисциплінарний трибунал соліситорів Великої Британії.

Пул, яка отримала право на практику у вересні 2007 року, заявила клієнтці, що подала запит до пенсійного фонду в рамках фінансового розкриття, хоча насправді жодних дій не здійснила до встановленого судом терміну.

Протягом трьох місяців юристка імітувала роботу, переконуючи клієнтку, що чекає відповіді від пенсійної компанії. У цей час суд виніс проти клієнтки штраф у 250 фунтів стерлінгів та офіційне попередження про що Пул не повідомила ні клієнтку, ні керівництво фірми.

Як з’ясував трибунал, відносини між юристкою та клієнткою спочатку здавалися дружніми — вони навіть обмінювалися жартівливими повідомленнями. Але коли зв’язок з Пул обірвався, клієнтка почала хвилюватися. Тоді юристка збрехала по телефону, що затримка нібито спричинена повільною відповіддю пенсійного фонду.

Пул надавала ті самі неправдиві пояснення не лише клієнтці, а й своїй фірмі, адвокатам чоловіка клієнтки та суду. Лише коли жінка звернулася до власника юридичної фірми, з’ясувалося, що Пул запевняла його, ніби «все просувається задовільно».

Юристка не з’явилася на слухання та не надала жодних пояснень своїх дій.

Трибунал встановив, що Пул навмисно приховувала власну бездіяльність, вводячи всіх в оману. У рішенні зазначено:

«Дії юристки завдали значної шкоди клієнтці, проти якої було винесено пенальне повідомлення та можливість ув’язнення. Її довіра до юридичної професії була зруйнована. Також фірма опинилася під загрозою позову про недбалість, а судові ресурси були витрачені марно».

У результаті Кетрін Пул позбавили ліцензії та зобов’язали сплатити £33 845 судових витрат.