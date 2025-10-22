Практика судов
Юристку лишили лицензии после того, как выяснилось, что она три месяца вводила клиентку в заблуждение

17:28, 22 октября 2025
Британская юристка имитировала работу над делом о разводе, скрывая от клиентки, коллег и суда собственное бездействие.
Британская юристка Кэтрин Пул, работавшая консультантом в фирме Vingoe Family Law, лишилась права на профессию после того, как сознательно ввела свою клиентку и коллег в заблуждение относительно хода дела о разводе. Об этом сообщает Law Gazette.

Решение об исключении юристки из реестра принял Дисциплинарный трибунал солиситоров Великобритании.

Пул, получившая право на практику в сентябре 2007 года, заявила клиентке, что направила запрос в пенсионный фонд в рамках финансового раскрытия, хотя на самом деле не предприняла никаких действий до установленного судом срока.

В течение трёх месяцев юристка имитировала работу, убеждая клиентку, что ждёт ответа от пенсионной компании. В это время суд вынес против клиентки штраф в 250 фунтов стерлингов и официальное предупреждение, о чём Пул не сообщила ни клиентке, ни руководству фирмы.

Как установил трибунал, отношения между юристкой и клиенткой поначалу казались дружескими — они даже обменивались шутливыми сообщениями. Но когда связь с Пул прервалась, клиентка начала волноваться. Тогда юристка солгала по телефону, что задержка якобы вызвана медленным ответом пенсионного фонда.

Пул давалa те же ложные объяснения не только клиентке, но и своей фирме, адвокатам мужа клиентки и суду. Лишь когда женщина обратилась к владельцу юридической фирмы, выяснилось, что Пул уверяла его, будто «всё продвигается удовлетворительно».

Юристка не явилась на слушание и не предоставила никаких объяснений своих действий.

Трибунал установил, что Пул намеренно скрывала собственное бездействие, вводя всех в заблуждение. В решении отмечено:

«Действия юристки нанесли значительный ущерб клиентке, против которой было вынесено пенальное уведомление и возможность заключения под стражу. Её доверие к юридической профессии было разрушено. Кроме того, фирма оказалась под угрозой иска о небрежности, а судебные ресурсы были потрачены напрасно».

В результате Кэтрин Пул лишили лицензии и обязали выплатить £33 845 судебных расходов.

юрист Великобритания

