Шлюб, заповіт, аліменти та пенсія: Мін’юст пояснив, які права мають ув’язнені

Законодавство гарантує оформлення заповітів, довіреностей, шлюбів, сплату аліментів і пенсійне забезпечення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особи, які перебувають під вартою або відбувають покарання, зберігають право брати участь у цивільних і сімейних правовідносинах. Українське законодавство передбачає механізми для оформлення заповітів, довіреностей, укладення та розірвання шлюбу, сплати аліментів, а також пенсійного забезпечення. Мін’юст роз’яснив деталі реалізації цих прав.

Оформлення заповітів та довіреностей

Заповіт є особистим розпорядженням особи на випадок її смерті. Один примірник документа видається заповідачу, другий зберігається в державному нотаріальному архіві або нотаріальній конторі за місцем постійного проживання. Дані про посвідчення заповіту додаються до особової справи особи.

Довіреність — це письмовий документ, який уповноважує іншу особу представляти інтереси довірителя перед третіми особами. У ній чітко зазначаються юридичні дії, які може виконувати представник. Посвідчену довіреність вручають довірителю, надсилають за вказаною ним адресою або передають особі, на ім’я якої вона видана.

Згідно з частинами п’ятою – дев’ятою статті 1252 Цивільного кодексу України та статтею 40 Закону України «Про нотаріат», начальники установ виконання покарань і слідчих ізоляторів мають право посвідчувати заповіти та довіреності. Такі документи мають юридичну силу, рівну нотаріально посвідченим, і за їх оформлення не стягується державне мито.

Крім того, відповідно до статей 40, 78 та 401 Закону України «Про нотаріат», начальники установ можуть засвідчувати справжність підпису особи, яка перебуває в установі. Це засвідчення підтверджує лише автентичність підпису, а не зміст документа, і також прирівнюється до нотаріального.

Реєстрація та розірвання шлюбу

Ув’язнені та засуджені мають право на державну реєстрацію шлюбу. Процедура проводиться органом ДРАЦС за місцем розташування слідчого ізолятора чи установи виконання покарань за письмовим дозволом керівника установи.

Алгоритм реєстрації шлюбу:

адміністрація установи видає засудженому бланк заяви (за формою, затвердженою додатком 6 до Правил державної реєстрації актів цивільного стану);

після заповнення заяви начальник установи засвідчує справжність підпису засудженого;

заява передається другому заявнику для подання до ДРАЦС;

орган ДРАЦС призначає дату і час реєстрації, повідомляючи заявників та адміністрацію установи.

Реєстрація шлюбу відбувається в приміщенні установи за участі обох наречених без залучення свідків. Витрати, включаючи державне мито, оплачують особи, які укладають шлюб. За бажанням, адміністрація може організувати обряд вінчання. Після реєстрації засудженому може бути надано позачергове тривале побачення з подружжям відповідно до законодавства.

Розірвання шлюбу можливе через ДРАЦС за взаємною згодою подружжя без неповнолітніх дітей або в судовому порядку відповідно до статті 105 Сімейного кодексу України.

Сплата аліментів

Засуджені особи не звільняються від обов’язку сплачувати аліменти. З їхніх доходів утримуються суми аліментів на підставі виконавчих документів після сплати податку на доходи фізичних осіб.

Порядок поховання у разі смерті в СІЗО

У разі смерті особи в слідчому ізоляторі адміністрація діє відповідно до законодавства. Факт смерті фіксується за участі медичного працівника, після чого повідомляються органи досудового розслідування та прокуратура. Оформлюється лікарське свідоцтво про смерть, яке додається до особової справи.

Адміністрація негайно інформує родичів або інших осіб, зазначених у документах померлого. Згідно зі статтею 18 Закону України «Про поховання та похоронну справу», поховання здійснюється за кошти установи, якщо тіло не забрали родичі чи інші особи у встановлений строк. У такому разі установа організовує поховання, а інформація про місце, дату та умови захоронення вноситься до особової справи та відповідних реєстрів.

Пенсійне забезпечення

Особи в слідчих ізоляторах зберігають право на пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника чи в інших передбачених законом випадках. Засуджені, які набули право на пенсію під час відбування покарання, можуть подати клопотання адміністрації установи для оформлення пенсії, зокрема щодо виклику представників Пенсійного фонду України.

Ув’язнені в СІЗО також можуть подати заяву про забезпечення умов для оформлення пенсії, наприклад, для виклику представника Пенсійного фонду. Заява надсилається до територіального органу Пенсійного фонду не пізніше ніж за три доби. За письмовим дозволом слідчого або суду адміністрація організовує зустріч з представником фонду та забезпечує умови для оформлення документів. Оформлення може також здійснювати представник ув’язненого за нотаріально посвідченою довіреністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.