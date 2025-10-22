Брак, завещание, алименты и пенсия: Минюст объяснил, какие права имеют заключенные

Законодательство гарантирует оформление завещаний, доверенностей, браков, выплату алиментов и пенсионное обеспечение.

Лица, находящиеся под стражей или отбывающие наказание, сохраняют право участвовать в гражданских и семейных правоотношениях. Украинское законодательство предусматривает механизмы для оформления завещаний, доверенностей, заключения и расторжения брака, уплаты алиментов, а также пенсионного обеспечения. Минюст разъяснил детали реализации этих прав.

Оформление завещаний и доверенностей

Завещание является личным распоряжением лица на случай его смерти. Один экземпляр документа выдается завещателю, второй хранится в государственном нотариальном архиве или нотариальной конторе по месту постоянного проживания. Данные об удостоверении завещания прилагаются к личному делу лица.

Доверенность — это письменный документ, который уполномочивает другое лицо представлять интересы доверителя перед третьими лицами. В ней четко указываются юридические действия, которые может выполнять представитель. Заверенную доверенность вручают доверителю, отправляют по указанному им адресу или передают лицу, на имя которого она выдана.

Согласно частям пятой – девятой статьи 1252 Гражданского кодекса Украины и статье 40 Закона Украины «О нотариате», начальники учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов имеют право удостоверять завещания и доверенности. Такие документы имеют юридическую силу, равную нотариально заверенным, и за их оформление не взимается государственная пошлина.

Кроме того, в соответствии со статьями 40, 78 и 401 Закона Украины «О нотариате», начальники учреждений могут удостоверять подлинность подписи лица, находящегося в учреждении. Это удостоверение подтверждает только подлинность подписи, а не содержание документа, и также приравнивается к нотариальному.

Регистрация и расторжение брака

Заключенные и осужденные имеют право на государственную регистрацию брака. Процедура проводится органом ГРАГС по месту расположения следственного изолятора или учреждения исполнения наказаний по письменному разрешению руководителя учреждения.

Алгоритм регистрации брака:

администрация учреждения выдает осужденному бланк заявления (по форме, утвержденной приложением 6 к Правилам государственной регистрации актов гражданского состояния);

после заполнения заявления начальник учреждения удостоверяет подлинность подписи осужденного;

заявление передается второму заявителю для подачи в ДРАЦС;

орган ДРАЦС назначает дату и время регистрации, уведомляя заявителей и администрацию учреждения.

Регистрация брака происходит в помещении учреждения при участии обоих женихов без привлечения свидетелей. Расходы, включая государственную пошлину, оплачивают лица, заключающие брак. По желанию, администрация может организовать обряд венчания. После регистрации осужденному может быть предоставлено внеочередное длительное свидание с супругом в соответствии с законодательством.

Расторжение брака возможно через ГРАГС по взаимному согласию супругов без несовершеннолетних детей или в судебном порядке в соответствии со статьей 105 Семейного кодекса Украины.

Уплата алиментов

Осужденные лица не освобождаются от обязанности уплачивать алименты. Из их доходов удерживаются суммы алиментов на основании исполнительных документов после уплаты налога на доходы физических лиц.

Порядок захоронения в случае смерти в СИЗО

В случае смерти лица в следственном изоляторе администрация действует в соответствии с законодательством. Факт смерти фиксируется при участии медицинского работника, после чего уведомляются органы досудебного расследования и прокуратура. Оформляется медицинское свидетельство о смерти, которое прилагается к личному делу.

Администрация немедленно информирует родственников или других лиц, указанных в документах умершего. Согласно статье 18 Закона Украины «О погребении и похоронном деле», погребение осуществляется за средства учреждения, если тело не забрали родственники или другие лица в установленный срок. В таком случае учреждение организует погребение, а информация о месте, дате и условиях захоронения вносится в личное дело и соответствующие реестры.

Лица, находящиеся в следственных изоляторах, сохраняют право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или в других предусмотренных законом случаях. Осужденные, которые приобрели право на пенсию во время отбывания наказания, могут подать ходатайство администрации учреждения для оформления пенсии, в частности о вызове представителей Пенсионного фонда Украины.

Заключенные в СИЗО также могут подать заявление об обеспечении условий для оформления пенсии, например, для вызова представителя Пенсионного фонда. Заявление направляется в территориальный орган Пенсионного фонда не позднее чем за трое суток. По письменному разрешению следователя или суда администрация организует встречу с представителем фонда и обеспечивает условия для оформления документов. Оформление может также осуществлять представитель заключенного по нотариально заверенной доверенности.

