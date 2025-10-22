У Британії суд покарав юридичну фірму за вигадані судові справи, створені штучним інтелектом

Адвокат позивачки у своїх свідченнях визнав, що справи були згенеровані штучним інтелектом і є вигаданими.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Юридичну фірму у Великій Британії зобов’язали відшкодувати витрати після того, як вона подала до суду документи з двома вигаданими справами, створеними штучним інтелектом, пише Legalfutures.

Як повідомив адвокат Александер Бредфорд, фірма звинуватила в інциденті одного зі співробітників адміністративного відділу.

Бредфорд представляв відповідача — Бірмінгемський міський університет. За його словами, суддя Чарман наказав оприлюднити рішення у справі, однак воно ще не було опубліковане.

Неназвана юридична фірма представляла колишню студентку, яка подала позов проти університету за порушення контракту, недбалість і шахрайство. 10 липня 2025 року адвокати подали до суду заяву, у якій посилалися на дві справи, що згодом виявилися вигаданими.

Наступного дня юристи університету з компанії JG Poole & Co (Кембриджшир) повідомили, що не змогли знайти ці судові рішення, і попросили надати їх копії. Представники позивачки не відповіли — натомість відкликали документ і подали заяву повторно, уже без вигаданих справ, зазначивши, що попередній варіант був поданий «помилково».

30 липня 2025 року суд відхилив позов і заяву, поклавши всі судові витрати на сторону позивача. Питання фальшивих посилань і компенсації витрат було відкладене.

Пізніше адвокат позивачки у своїх свідченнях визнав, що справи були згенеровані штучним інтелектом і є вигаданими.

«За словами юриста, один із працівників адміністративної команди підготував заяву, використовуючи вбудовану функцію пошуку з ШІ у популярному юридичному програмному забезпеченні», — пояснив Бредфорд.

Зазначається, що цей співробітник подав документ без відома адвоката, не перевірив наведені джерела та власноруч підписав заяву від імені юриста без його згоди.

Суддя Чарман, застосувавши рекомендації Вищого суду у справі Ayinde, ухвалив, що дії юриста та фірми були неналежними, необґрунтованими та недбалими, а їхні пояснення — незадовільними, тому умови для винесення рішення про «втрачені витрати» (wasted costs order) були виконані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.