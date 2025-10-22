Практика судов
  1. В мире

В Британии суд наказал юридическую фирму за вымышленные судебные дела, созданные искусственным интеллектом

17:11, 22 октября 2025
Адвокат истицы в своих показаниях признал, что дела были сгенерированы искусственным интеллектом и являются вымышленными.
Фото из открытых источников
Юридическую фирму в Великобритании обязали возместить расходы после того, как она подала в суд документы с двумя вымышленными делами, созданными искусственным интеллектом, пишет LegalFutures.

Как сообщил адвокат Александр Брэдфорд, фирма обвинила в инциденте одного из сотрудников административного отдела.

Брэдфорд представлял ответчика — Бирмингемский городской университет. По его словам, судья Чарман распорядился опубликовать решение по делу, однако оно еще не было обнародовано.

Неизвестная юридическая фирма представляла бывшую студентку, которая подала иск против университета за нарушение контракта, небрежность и мошенничество. 10 июля 2025 года адвокаты подали в суд заявление, в котором ссылались на два дела, которые впоследствии оказались вымышленными.

На следующий день юристы университета из компании JG Poole & Co (Кембриджшир) сообщили, что не смогли найти эти судебные решения, и попросили предоставить их копии. Представители истицы не ответили — вместо этого отозвали документ и подали заявление повторно, уже без вымышленных дел, указав, что предыдущий вариант был подан «по ошибке».

30 июля 2025 года суд отклонил иск и заявление, возложив все судебные расходы на сторону истицы. Вопрос поддельных ссылок и компенсации расходов был отложен.

Позже адвокат истицы в своих показаниях признал, что дела были сгенерированы искусственным интеллектом и являются вымышленными.

«По словам юриста, один из сотрудников административной команды подготовил заявление, используя встроенную функцию поиска с ИИ в популярном юридическом программном обеспечении», — пояснил Брэдфорд.

Отмечается, что этот сотрудник подал документ без ведома адвоката, не проверил указанные источники и собственноручно подписал заявление от имени юриста без его согласия.

Судья Чарман, применив рекомендации Высшего суда по делу Ayinde, постановил, что действия юриста и фирмы были ненадлежащими, необоснованными и небрежными, а их объяснения — неудовлетворительными, поэтому условия для вынесения решения о «потерянных расходах» (wasted costs order) были выполнены.

