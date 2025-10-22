Практика судів
П’яний вчитель спричинив смертельну ДТП на Прикарпатті: серед загиблих — 14-річний підліток

18:04, 22 жовтня 2025
Внаслідок ДТП на Прикарпатті загинули двоє людей, ще троє неповнолітніх отримали травми.
Фото: ОГП
В селі Красна Надвірнянського району Івано-Франківської області 21 жовтня сталася смертельна ДТП. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп’яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою.

«Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу», - заявили у ОГП.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, проводилися першочергові слідчі дії та вирішується питання про затримання водія.

Наразі здійснюються заходи для встановлення всіх обставин трагедії та розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті 21 жовтня зареєстрували законопроект 14133 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та інших законів щодо підвищення безпеки дорожнього руху шляхом запровадження системи штрафних балів. Зміст штрафних балів у тому, щоб водії розуміли, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху: швидкісний режим, правила паркування, створюють аварійні ситуації, вони накопичують бали.

ОГП ДТП

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

