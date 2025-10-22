П’яний вчитель спричинив смертельну ДТП на Прикарпатті: серед загиблих — 14-річний підліток

Внаслідок ДТП на Прикарпатті загинули двоє людей, ще троє неповнолітніх отримали травми.

Фото: ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В селі Красна Надвірнянського району Івано-Франківської області 21 жовтня сталася смертельна ДТП. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп’яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою.

«Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу», - заявили у ОГП.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, проводилися першочергові слідчі дії та вирішується питання про затримання водія.

Наразі здійснюються заходи для встановлення всіх обставин трагедії та розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті 21 жовтня зареєстрували законопроект 14133 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та інших законів щодо підвищення безпеки дорожнього руху шляхом запровадження системи штрафних балів. Зміст штрафних балів у тому, щоб водії розуміли, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху: швидкісний режим, правила паркування, створюють аварійні ситуації, вони накопичують бали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.