Пьяный учитель спровоцировал смертельное ДТП на Прикарпатье: среди погибших — 14-летний подросток

В результате ДТП на Прикарпатье погибли два человека, еще трое несовершеннолетних получили травмы.

Фото: ОГП

В селе Красна Надворнянского района Ивано-Франковской области 21 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 23-летний учитель изобразительного искусства одного из учебных заведений Надворнянского района, управляя автомобилем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения (1,38 промилле), не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной опорой.

«В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу, где им оказывается медицинская помощь», — сообщили в ОГП.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проводились первоочередные следственные действия и решается вопрос о задержании водителя.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии и начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте 21 октября зарегистрировали законопроект 14133 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы относительно повышения безопасности дорожного движения путем внедрения системы штрафных баллов. Смысл штрафных баллов в том, чтобы водители понимали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения: скоростной режим, правила парковки, создают аварийные ситуации, они накапливают баллы.

