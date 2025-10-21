Практика судов
Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

17:18, 21 октября 2025
В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.
Фото: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева
В парламенте 21 октября зарегистрировали законопроект 14133 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы относительно повышения безопасности дорожного движения путем внедрения системы штрафных баллов. Инициатором выступил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, народный депутат от «Слуги народа» Владимир Крейденко.

Система штрафных баллов используется в ЕС, чтобы предупреждать регулярность нарушений правил дорожного движения.

Как ранее объяснял Владимир Крейденко, смысл штрафных баллов в том, чтобы водители понимали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения: скоростной режим, правила парковки, создают аварийные ситуации, они накапливают баллы.

«И в зависимости от того, сколько они накопили этих баллов, это может повлиять на потерю водительского удостоверения», — рассказал он.

«У нас есть «лихачи» и «мажоры», которые каждый день нарушают скоростной режим, имеют по 10 штрафов в день, но продолжают создавать аварийные ситуации, подвергать себя и людей опасности. Но в законодательстве совсем не предусмотрено никакой дополнительной ответственности для таких людей», — пояснил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил, что с января по сентябрь 2025 года в стране произошло 16 423 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 1 968 человек — на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«У нас с января по сентябрь 2025 года произошло 16 423 ДТП с пострадавшими и погибшими… Погибло 1 968 человек, и это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Билошицкий.

Он подчеркнул, что главной причиной аварий с жертвами остается превышение скорости.

Так, только в этом году с помощью приборов TruCAM в неавтоматическом режиме зафиксировано почти полмиллиона нарушений, еще около трех миллионов — в автоматическом режиме.

В целом это 3,5 млн случаев привлечения водителей к ответственности.

«41% от всех ДТП с пострадавшими и погибшими — это превышение скорости. Поэтому 340 грн, особенно если поделить на два в автофиксации, — это смешно и не соответствует общественной опасности этого правонарушения», — подчеркнул Билошицкий.

С начала года с помощью системы автоматической фиксации полицейские вынесли 3 957 762 постановления об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, с помощью приборов TruCAM к ответственности привлекли 618 790 водителей за превышение установленных ограничений скорости.

«Штрафы — это не просто цифры в отчетах. Каждое постановление — это чья-то рискованная манера вождения, превышение, невнимательность или спешка, которые могут иметь негативные последствия. Безопасная скорость — не о штрафе, а о жизни», – подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

