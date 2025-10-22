Практика судів
НАБУ викрило нові деталі у справі про розкрадання 129 млн грн на Дніпропетровщині, де фігурує один з братів Дубинських

18:57, 22 жовтня 2025
У справі про розкрадання 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині повідомили нові підозри.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри у справі організованої злочинної групи, яка, за даними слідства, привласнила кошти, виділені на відновлення критичної інфраструктури у Дніпропетровській області.

Підозри отримали заступник директора проєктної організації, заступник директора підприємства-переможця тендеру, а також керівник фірми-прокладки, через яку здійснювали закупівлі.
Організатору групи, якого було викрито ще на початку року, додатково повідомили про підозру у легалізації незаконно отриманих коштів.

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках учасники схеми забезпечили перемогу підконтрольної компанії у тендері на реконструкцію водогону в Кам’янському районі. Бенефіціаром фірми був місцевий бізнесмен, який мав вплив на керівника комунального підприємства і перебуває в розшуку ФБР за майнові злочини.

Основна частина коштів за договором спрямовувалась на закупівлю труб. Зловмисники придбали їх у виробника за ринковою ціною, а потім — через підконтрольну фірму-прокладку — перепродали комунальному підприємству утричі дорожче.

У результаті цих дій комунальне підприємство зазнало збитків на понад 129 млн грн. Надалі лідер групи разом із спільниками легалізували отримані гроші, переказавши їх на рахунки пов’язаних компаній.

Як ми писали, НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 129 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію водогону в Дніпропетровській області. Учасниками схеми виявилися місцевий підприємець, який перебуває у розшуку ФБР, та троє спільників. За даними ЗМІ, йдеться саме про бізнесмена Леоніда Дубинського, який перебуває в розшуку Федерального бюро розслідувань США. 

