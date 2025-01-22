На Дніпропетровщині викрили осіб, які заволоділи 129 млн грн на ремонті водогону

Зловмисники заволоділи грошима під час реконструкції водогону у Кам’янському районі.

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру чотирьом особам, які утворили організовану злочинну групу та заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури в області. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

У відомстві зазначають, що у 2022-2023 рр. члени групи домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.

«Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку «переможець» тендеру через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною», - заявили у НАБУ.

Унаслідок таких дій КП зазнало збитків на суму понад 129 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Організатора групи вже затримано. Наразі правоохоронці встановлюють інших співучасників злочину.

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