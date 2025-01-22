У Калуші затопило відділ ДРАЦС через котячий наповнювач, відео

В результаті аварії в ДРАЦС потрібно буде знову робити ремонт.

Джерело фото: Ірина Очкур / Facebook

У Калуші в архівосховищі Державного реєстру актів цивільного стану громадян стався потоп. Про це повідомила начальниця Калуського ДРАЦСу Ірина Очкур.

За словами посадовиці, зі стелі текло так, що відра не встигали міняти і виносити, а лише перед цим в архівосховищі зробили ремонт.

Майстри згодом виявили, що каналізаційні труби були забиті наповнювачем для котячих туалетів.

Тепер, як зазначається, в результаті аварії в ДРАЦС потрібно буде ремонтувати стелю, згорілу електропроводку, а також замінити світильники, оскільки вони не підлягають ремонту після потопу.

Джерело фото та відео: Ірина Очкур / Facebook

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