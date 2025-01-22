В Калуше затопило отдел ДРАЦС из-за кошачьего наполнителя, видео

В результате аварии в ДРАЦС нужно будет снова делать ремонт.

Источник фото: Ирина Очкур / Facebook

В Калуше в архивохранилище Государственного реестра актов гражданского состояния граждан произошел потоп. Об этом сообщила начальница Калушского ДРАЦСа Ирина Очкур.

По словам должностного лица, с потолка текло так, что ведра не успевали менять и выносить, а только перед этим в архивохранилище сделали ремонт.

Мастера со временем обнаружили, что канализационные трубы были забиты наполнителем для кошачьих туалетов.

Теперь, как отмечается, в результате аварии в ДРАЦС нужно будет ремонтировать потолок, сгоревшую электропроводку, а также заменить светильники, поскольку они не подлежат ремонту после потопа.

Источник фото и видео: Ирина Очкур / Facebook

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