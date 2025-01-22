В ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей

В аппарат ВАКС требуются ведущие специалисты в Управлении организационного и документального обеспечения.

В Высшем антикоррупционном суде открылись две вакантные должности. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Он отметил, что в аппарате ВАКС есть две вакансии ведущих специалистов в Управлении организационного и документального обеспечения (канцелярия суда).

Должностной оклад 29 184 грн.

«Приглашаю желающих отправлять резюме на адрес электронной почты: [email protected], в теме вашего письма прошу указывать название вакансии, на которую Вы претендуете. Ваши резюме ожидаем до 29 января 2025», - сообщил Богдан Крикливенко.

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