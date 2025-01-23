В ПФ напомнили, как рассчитывается размер помощи по временной нетрудоспособности

Размер помощи по временной нетрудоспособности застрахованных лиц зависит от страхового стажа.

Фото: dtkt.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, как рассчитывается размер помощи по временной нетрудоспособности.

Согласно статье 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» размер помощи по временной нетрудоспособности застрахованных лиц зависит от страхового стажа и выплачивается как:

- 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам со страховым стажем до 3 лет;

- 60% средней заработной платы застрахованным лицам со страховым стажем от 3 до 5 лет;

- 70% средней заработной платы застрахованным лицам со страховым стажем от 5 до 8 лет;

- 100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам со страховым стажем более 8 лет.

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