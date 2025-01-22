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Санкции ЕС против РФ оказались под вопросом из-за позиции Венгрии

15:05, 22 января 2025
У ЕС есть время до 31 января, чтобы продлить санкции против РФ.
Санкции ЕС против РФ оказались под вопросом из-за позиции Венгрии
Источник фото: Getty Images
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Европейский Союз столкнулся с очередным потенциальным спором с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его отказа согласовать продление санкций против России. Об этом пишет Bloomberg из собственных источников.

В ближайшие дни послы ЕС проведут несколько встреч, чтобы выяснить, смогут ли они достичь прогресса в решении для продления санкций, которое до сих пор было обычным обсуждением, но нуждалось в единодушной поддержке 27 государств-членов блока. Несколько дипломатов заявили, что пока нет плана «Б» на случай, если Виктор Орбан будет продолжать блокировать их.

Если дипломаты ЕС не смогут договориться о продлении санкций на этой неделе, вопрос будет передан на рассмотрение министров иностранных дел. Они должны встретиться в Брюсселе 27 января, сообщают источники агентства. Дедлайн для принятия окончательного решения – 31 января.

В то же время один из собеседников Bloomberg сказал, что ЕС все еще надеется решить вопрос продления санкций на этой неделе.

Несмотря на то, что продление санкций остается в тупике, ЕС продолжает обсуждать 16-й пакет санкций. Большинство этих планов также нуждаются в поддержке Будапешта.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил 22 января, что ЕС должен изучить дополнительные санкции, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоносителей.

«Импорт российского сжиженного природного газа в настоящее время фактически растет, поэтому есть способы, с помощью которых мы все еще можем оказывать большее давление на Россию», - сказал он в Давосе.

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ЕС санкции Венгрия Орбан

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