Санкції ЄС проти РФ опинилися під питанням через позицію Угорщини

У ЄС є час до 31 січня, аби продовжити санкції проти РФ.

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Європейський Союз зіткнувся з черговою потенційною суперечкою з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його відмову погодити продовження санкцій проти Росії. Про це пише Bloomberg із власних джерел.

Найближчими днями посли ЄС проведуть кілька зустрічей, щоб з'ясувати, чи зможуть вони досягти прогресу у рішенні для продовження санкцій, яке досі було звичайним обговоренням, але потребувало одностайної підтримки 27 держав-членів блоку. Кілька дипломатів заявили, що наразі немає плану «Б» на випадок, якщо Віктор Орбан продовжуватиме їх блокувати.

Якщо дипломати ЄС не зможуть домовитися про продовження санкцій цього тижня, питання буде передано на розгляд міністрів закордонних справ. Вони мають зустрітися в Брюсселі 27 січня, повідомляють джерела агентства. Дедлайн для ухвалення остаточного рішення – 31 січня.

Водночас, один із співрозмовників Bloomberg сказав, що ЄС все ще сподівається вирішити питання продовження санкцій цього тижня.

Незважаючи на те, що продовження санкцій залишається в глухому куті, ЄС продовжує обговорювати 16-й пакет санкцій. Більшість цих планів також потребують підтримки Будапешта.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив 22 січня, що ЄС повинен вивчити додаткові санкції, щоб обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв.

«Імпорт російського скрапленого природного газу в цей час фактично зростає, тому є способи, за допомогою яких ми все ще можемо чинити більший тиск на Росію», – сказав він у Давосі.

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