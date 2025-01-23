У ПФ нагадали, як розраховується розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованих осіб залежить від страхового стажу.

Фото: dtkt.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, як розраховується розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Згідно із статтею 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованих осіб залежить від страхового стажу та виплачується як:

- 50 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам зі страховим стажем до 3 років;

- 60 % середньої заробітної плати застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років;

- 70 % середньої заробітної плати застрахованим особам зі страховим стажем від 5 до 8 років;

-100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років.

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