Практика судів
  1. В Україні

У ПФ нагадали, як розраховується розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

09:56, 23 січня 2025
Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованих осіб залежить від страхового стажу.
У ПФ нагадали, як розраховується розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
Фото: dtkt.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, як розраховується розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Згідно із статтею 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованих осіб залежить від страхового стажу та виплачується як:

- 50 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам зі страховим стажем до 3 років;

- 60 % середньої заробітної плати застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років;

- 70 % середньої заробітної плати застрахованим особам зі страховим стажем від 5 до 8 років;

-100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують внести зміни до закону про демографічний реєстр і захист персональних даних, розширивши права БЕБ і органів фінконтролю

Бюро економічної безпеки і органам фінансового контролю пропонують надати доступ до документів, що оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

Військовозобов’язаний повинен оформити військово-обліковий документ замість посвідчення про приписку, не чекаючи виклику ТЦК — апеляційний адмінсуд

Посвідчення про приписку до призовної дільниці не є військово-обліковим документом, а оновлення даних через Резерв+ ще не свідчить про наявність такого документу – апеляційний суд.

Штрафи за неповагу до суду можуть зрости до 6800 грн, а за неявку до суду – до 12 тисяч грн

У разі неприбуття на виклик слідчого буде загрожувати штраф до 3028 грн, а у разі неприбуття на виклик судді – до 12 112 грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду