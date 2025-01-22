У ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

У апарат ВАКС потрібні провідні спеціалісти в Управлінні організаційного та документального забезпечення.

У Вищому антикорупційному суді відкрилася дві вакантні посади. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Він зазначив, що у апараті ВАКС є дві вакансії провідних спеціалістів в Управлінні організаційного та документального забезпечення (канцелярія суду).

Посадовий оклад 29 184 грн.

«Запрошую бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected], у темі вашого листа прошу вказувати назву вакансії на яку Ви претендуєте. Ваші резюме очікуємо до 29 січня 2025 року», - повідомив Богдан Крикливенко.

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