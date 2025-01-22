В Днепропетровской области разоблачили лиц, завладевших 129 млн грн на ремонте водопровода

Злоумышленники завладели деньгами во время реконструкции водопровода в Каменском районе.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении четырем лицам, которые образовали организованную преступную группу и завладели более 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры в области. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

В ведомстве отмечают, что в 2022-2023 гг. члены группы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе.

«Бенефициарным владельцем общества был известный местный предприниматель, оказывавший влияние на руководителя КП и к тому же находившийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений. Львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую «победитель» тендера через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене», - заявили в НАБУ.

В результате таких действий КП понесло убытки на сумму более 129 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Организатор группы уже задержан. Правоохранители устанавливают других соучастников преступления.

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