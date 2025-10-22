НАБУ разоблачило новые детали по делу о хищении 129 млн грн в Днепропетровской области, где фигурирует один из братьев Дубинских

В деле о хищении 129 млн грн на ремонте водопровода в Днепропетровской области сообщили о новых подозрениях.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили новые подозрения по делу организованной преступной группы, которая, по данным следствия, присвоила средства, выделенные на восстановление критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Подозрения получили заместитель директора проектной организации, заместитель директора компании — победителя тендера, а также руководитель фирмы-прокладки, через которую осуществлялись закупки.

Организатору группы, разоблаченному еще в начале года, дополнительно сообщили о подозрении в легализации незаконно полученных средств.

Следствие установило, что в 2022–2023 годах участники схемы обеспечили победу подконтрольной компании в тендере на реконструкцию водопровода в Каменском районе. Бенефициаром фирмы был местный предприниматель, имевший влияние на руководителя коммунального предприятия и находящийся в розыске ФБР за имущественные преступления.

Основная часть средств по договору направлялась на закупку труб. Злоумышленники приобрели их у производителя по рыночной цене, а затем — через подконтрольную фирму-прокладку — перепродали коммунальному предприятию втрое дороже.

В результате этих действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн.

В дальнейшем лидер группы вместе с сообщниками легализовали полученные деньги, переведя их на счета аффилированных компаний.

Как мы писали, НАБУ и САП разоблачили схему хищения более 129 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию водопровода в Днепропетровской области. Участниками схемы оказались местный предприниматель, находящийся в розыске ФБР и трое сообщников. По данным СМИ, речь идет именно о бизнесмене Леониде Дубинском, который находится в розыске Федерального бюро расследований США.

