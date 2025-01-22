Завладение 129 млн грн на ремонте водопровода на Днепропетровщине — задержали одного из братьев Дубинских, который находится в розыске ФБР

НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, завладевшую более 129 млн грн во время реконструкции водопровода в Каменском районе.

Как мы писали, НАБУ и САП разоблачили схему хищения более 129 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию водопровода в Днепропетровской области. Участниками схемы оказались местный предприниматель, находящийся в розыске ФБР и трое сообщников. По данным СМИ, речь идет именно о бизнесмене Леониде Дубинском, который находится в розыске Федерального бюро расследований США.

По версии следствия, в 2022-2023 годах члены группы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе.

Согласно договору на проведение реконструкции общество-победитель должно было закупить трубную продукцию. Однако выяснилось, что ее закупка произошла у производителя по рыночным ценам, а впоследствии она была перепродана коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене. Реализация этой схемы привела к нанесению коммунальному предприятию ущерба на сумму более 129 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Как сообщается, бенефициарным владельцем общества-победителя был местный предприниматель Дубинский, находившийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.

На сегодняшний день он задержан. Решается вопрос применения к нему меры пресечения.

Фото: fbi.gov

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