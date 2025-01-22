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В Украине возобновили услугу єВідновлення — как воспользоваться

16:01, 22 января 2025
Владельцы поврежденного или уничтоженного жилья снова могут подать заявление на получение компенсации через портал или приложение Дія или ЦНАП.
В Украине возобновили услугу єВідновлення — как воспользоваться
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В среду, 22 января, Министерство развития общин и территорий сообщило, что после временной приостановки работы государственных реестров из-за масштабной кибератаки, услуга єВідновлення полностью возобновила свою работу.

Владельцы поврежденного или уничтоженного жилья могут подать заявление на получение компенсации через портал или приложение Дія или через Центр предоставления административных услуг.

«Обращаем внимание владельцев жилищных сертификатов, по которым уже были забронированы средства, на то, что для удобства граждан Министерство развития общин и территорий продлило сроки бронирования сертификатов на 30 дней – до 20 февраля 2025 года включительно. Это позволит в более спокойном режиме оформить сделки купли-продажи нового жилья на смену разрушенному», - добавили в министерстве.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

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єВідновлення

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