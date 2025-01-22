В Україні відновили послугу єВідновлення — як скористатись

Власники пошкодженого або знищеного житла знову можуть подати заяву на отримання компенсації через портал чи застосунок Дія або через ЦНАП.

У середу, 22 січня, Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку, послуга єВідновлення повністю відновила свою роботу.

Власники пошкодженого або знищеного житла можуть подати заяву на отримання компенсації через портал чи застосунок Дія або через Центр надання адміністративних послуг.

«Звертаємо увагу власників житлових сертифікатів, по яких вже були заброньовані кошти, на те, що, для зручності громадян, Міністерство розвитку громад і територій продовжило терміни бронювання сертифікатів на 30 днів – до 20 лютого 2025 року включно. Це дасть змогу в більш спокійному режимі оформити угоди купівлі-продажу нового житла на зміну зруйнованого», - додали у міністерстві.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.