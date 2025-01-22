Практика судів
  1. В Україні

В Україні відновили послугу єВідновлення — як скористатись

16:01, 22 січня 2025
Власники пошкодженого або знищеного житла знову можуть подати заяву на отримання компенсації через портал чи застосунок Дія або через ЦНАП.
В Україні відновили послугу єВідновлення — як скористатись
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 22 січня, Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку, послуга єВідновлення повністю відновила свою роботу.

Власники пошкодженого або знищеного житла можуть подати заяву на отримання компенсації через портал чи застосунок Дія або через Центр надання адміністративних послуг.

«Звертаємо увагу власників житлових сертифікатів, по яких вже були заброньовані кошти, на те, що, для зручності громадян, Міністерство розвитку громад і територій продовжило терміни бронювання сертифікатів на 30 днів – до 20 лютого 2025 року включно. Це дасть змогу в більш спокійному режимі оформити угоди купівлі-продажу нового житла на зміну зруйнованого», - додали у міністерстві.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

єВідновлення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Подання рукописної нечитабельної апеляційної скарги, на звороті якої містяться інші тексти, не є підставою для її повернення – Верховний Суд

Апеляційний суд, повертаючи скаргу, вказав, що вона виконана рукописним нечитабельним текстом на папері, що на звороті містить складський документ на купівлю товару та фотокопію витягу з договору оренди, що слід розцінювати як прояв неповаги до суду – що вирішив Верховний Суд.

Уряд вніс законопроект щодо запровадження ринкового нагляду за продукцією, що продається через інтернет

Законопроект запроваджує ринковий нагляд за продукцією, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі.

«Це були просто неправдиві слова від деяких держав, що «так, Україна буде в НАТО» — Володимир Зеленський

«Питання України в НАТО залежить від США, конкретно від позиції Президента США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. Всі будуть за», — Володимир Зеленський.

Трамп видав указ про заборону наймати працівників авіакомпаній за принципом різноманітності, зокрема наявності інвалідності

Дональд Трамп доручив Федеральному авіаційному управлінню зробити так, щоб працівників наймали на основі кваліфікації, а не різноманітності.

Адміністрація Трампа відсторонила усіх співробітників розформованих офісів різноманітності DEIA

Державних службовців, які працювали в офісах різноманітності, з 22 січня відправляють в оплачувану відпустку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду