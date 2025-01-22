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Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині — затримали одного з братів Дубинських, який перебуває в розшуку ФБР

16:11, 22 січня 2025
НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа понад 129 млн грн під час реконструкції водогону у Кам’янському районі.
Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині — затримали одного з братів Дубинських, який перебуває в розшуку ФБР
Фото: НАБУ
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Як ми писали, НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 129 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію водогону в Дніпропетровській області. Учасниками схеми виявилися місцевий підприємець, який перебуває у розшуку ФБР, та троє спільників. За даними ЗМІ, йдеться саме про бізнесмена Леоніда Дубинського, який перебуває в розшуку Федерального бюро розслідувань США. 

За версією слідства, у 2022-2023 роках члени групи домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам'янському районі. 

Відповідно до договору на проведення реконструкції товариство-переможець мало закупити трубну продукцію. Проте з’ясувалося, що її закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами, а згодом її було перепродано комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною. Реалізація цієї схеми призвела до завдання комунальному підприємству збитків на суму понад 129 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Як повідомляється, бенефіціарним власником товариства-переможця був  місцевий підприємець Дубинський, який перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.

На сьогодні його затримано. Вирішується питання щодо застосування до нього запобіжного заходу. 

 

 

Джерело фото: fbi.gov

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НАБУ

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