Кабмін затвердив порядок використання бюджетних коштів на електронні браслети для засуджених

Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту «Електронний засіб контролю і нагляду», а саме для забезпечення здійснення органами пробації контролю за засудженими.

Фото: МедіаПорт

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив постанову №137, яка стосується використання бюджету на електронні засоби контролю для засуджених.

Постанова має назву «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту «Електронний засіб контролю і нагляду»

Нагадаємо, відповідно до Порядку застосування електронних засобів контролю та нагляду за поведінкою осіб, на яких покладено цей обов’язок електронний засіб контролю та нагляду – це комплект пристрою, призначений для визначення місцезнаходження засудженої особи в реальному часі.

Отже, відповідно до порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 7 лютого 2025 р. № 137, цілями використання бюджетних коштів є реалізація публічного інвестиційного проекту «Електронний засіб контролю і нагляду» для забезпечення здійснення уповноваженими органами з питань пробації контролю за виконанням засудженими до покарання у виді апробаційного нагляду обов’язку використовувати електронний засіб контролю та нагляду і проживання за зазначеною у рішенні суду адресою.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мін’юст. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є державна установа «Центр пробації» та відокремлені структурні підрозділи (філії), які входять до структури державної установи «Центр пробації».

Бюджетні кошти під час реалізації публічного інвестиційного проекту спрямовуються на:

придбання програмно-апаратних ресурсів, необхідних для побудови (облаштування) моніторингових центрів, створення та модернізації автоматизованих робочих місць персоналу пробації,

адміністрування, супроводження та обслуговування інформаційно-комунікаційних систем;

придбання електронних засобів контролю і нагляду (з функцією визначення місцезнаходження особи в реальному часі);

установлення (інсталяцію), розробку та модернізацію програмного забезпечення (програмних продуктів, електронних комунікаційних систем, баз даних, веб-сторінок/веб-сайтів/порталів) з подальшим його використанням, супроводженням та обслуговуванням;

розроблення аналітичних моделей та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування;

підтримку систем інформаційної безпеки програмно-апаратного комплексу;

створення систем технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

організацію та проведення заходів щодо підвищення рівня кваліфікації працівників.

Розподіл бюджетних коштів за напрямами здійснюється Мін’юстом відповідно до поданих державною установою «Центр пробації» обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.