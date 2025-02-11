Кабмін затвердив порядок використання бюджетних коштів на електронні браслети для засуджених

Кабмін ухвалив постанову №137, яка стосується використання бюджету на електронні засоби контролю для засуджених.
Постанова має назву «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту «Електронний засіб контролю і нагляду»
Нагадаємо, відповідно до Порядку застосування електронних засобів контролю та нагляду за поведінкою осіб, на яких покладено цей обов’язок електронний засіб контролю та нагляду – це комплект пристрою, призначений для визначення місцезнаходження засудженої особи в реальному часі.
Отже, відповідно до порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 7 лютого 2025 р. № 137, цілями використання бюджетних коштів є реалізація публічного інвестиційного проекту «Електронний засіб контролю і нагляду» для забезпечення здійснення уповноваженими органами з питань пробації контролю за виконанням засудженими до покарання у виді апробаційного нагляду обов’язку використовувати електронний засіб контролю та нагляду і проживання за зазначеною у рішенні суду адресою.
Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мін’юст. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є державна установа «Центр пробації» та відокремлені структурні підрозділи (філії), які входять до структури державної установи «Центр пробації».
Бюджетні кошти під час реалізації публічного інвестиційного проекту спрямовуються на:
Розподіл бюджетних коштів за напрямами здійснюється Мін’юстом відповідно до поданих державною установою «Центр пробації» обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.
Автор: Наталя Мамченко
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