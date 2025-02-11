Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на электронные браслеты для осужденных

Кабмин принял постановление №137, касающееся использования бюджета на электронные средства контроля для осужденных.
Постановление называется «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации публичного инвестиционного проекта «Электронное средство контроля и надзора»
Напомним, согласно Порядку применения электронных средств контроля и надзора за поведением лиц, на которых возложена эта обязанность электронное средство контроля и надзора – это комплект устройства, предназначенный для определения местонахождение осужденного в реальном времени.
Следовательно, согласно порядку использования средств, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 февраля 2025 г. № 137, целями использования бюджетных средств является реализация публичного инвестиционного проекта «Электронное средство контроля и надзора» для обеспечения осуществления уполномоченными органами по вопросам пробации контроля за исполнением осужденными к наказанию в виде апробационного надзора обязанности использовать электронное средство контроля и надзора и проживания по указанному в решении суда адресу.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минюст.
Бюджетные средства при реализации публичного инвестиционного проекта направляются на:
Распределение бюджетных средств по направлениям осуществляется Минюстом в соответствии с представленными государственным учреждением «Центр пробации» обоснований потребности в средствах и детальных расчетов расходов.
Автор: Наталя Мамченко
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