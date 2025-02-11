Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на электронные браслеты для осужденных

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для реализации публичного инвестиционного проекта «Электронное средство контроля и надзора», а именно для обеспечения осуществления органами пробации контроля за осужденными.

Фото: МедиаПорт

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Кабмин принял постановление №137, касающееся использования бюджета на электронные средства контроля для осужденных.

Постановление называется «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации публичного инвестиционного проекта «Электронное средство контроля и надзора»

Напомним, согласно Порядку применения электронных средств контроля и надзора за поведением лиц, на которых возложена эта обязанность электронное средство контроля и надзора – это комплект устройства, предназначенный для определения местонахождение осужденного в реальном времени.

Следовательно, согласно порядку использования средств, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 февраля 2025 г. № 137, целями использования бюджетных средств является реализация публичного инвестиционного проекта «Электронное средство контроля и надзора» для обеспечения осуществления уполномоченными органами по вопросам пробации контроля за исполнением осужденными к наказанию в виде апробационного надзора обязанности использовать электронное средство контроля и надзора и проживания по указанному в решении суда адресу.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минюст.

Бюджетные средства при реализации публичного инвестиционного проекта направляются на:

приобретение программно-аппаратных ресурсов, необходимых для построения (устройства) мониторинговых центров, создания и модернизации автоматизированных рабочих мест персонала пробации,

администрирование, сопровождение и обслуживание информационно-коммуникационных систем;

приобретение электронных средств контроля и надзора (с функцией определения местоположения лица в реальном времени);

установку (инсталляцию), разработку и модернизацию программного обеспечения (программных продуктов, электронных коммуникационных систем, баз данных, веб-страниц/веб-сайтов/порталов) с последующим его использованием, сопровождением и обслуживанием;

разработку аналитических моделей и настройку программного обеспечения для их функционирования;

поддержку систем информационной безопасности программно-аппаратного комплекса;

создание систем технической защиты информации (с учетом расходов на их аттестацию) от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней путем осуществления организационных и технических мер, внедрение средств и методов технической защиты информации;

организацию и проведение мероприятий по повышению уровня квалификации работников.

Распределение бюджетных средств по направлениям осуществляется Минюстом в соответствии с представленными государственным учреждением «Центр пробации» обоснований потребности в средствах и детальных расчетов расходов.

Автор: Наталя Мамченко

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