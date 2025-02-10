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Цены абсолютно неадекватны, — Зеленский анонсировал заседание СНБО относительно снижения цен на лекарства

20:17, 10 февраля 2025
Владимир Зеленский отметил, что аптечные сети и производители «должны дать более комфортные условия» для украинцев.
Цены абсолютно неадекватны, — Зеленский анонсировал заседание СНБО относительно снижения цен на лекарства
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится заседание СНБО относительно снижения цен на лекарства. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения 10 февраля.

По словам Главы государства, сегодня несколько решений почти финализированы – уже есть четкий путь исполнения.

«Первое – совещание с участием Премьер-министра, первой вице-премьер-министра Свириденко и министра здравоохранения Ляшко по ценам на лекарства. Цены абсолютно неадекватны. Аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия нашим людям. Готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены», - сказал он.

Ранее сообщалось, что аптечные ритейлеры подписали Декларацию о снижении цен на лекарства.

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Владимир Зеленский СНБО аптека

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