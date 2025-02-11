Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта о создании Военной полиции

В Комитете Верховной Рады не оставляют идею создания системы военной юстиции, в частности, Военной полиции.

Источник фото: rada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент продолжит работу над созданием военной юстиции, в частности военной полиции. Об этом в эфире канала «Рада» сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

По его словам, парламент работает над созданием военной полиции, специализированной прокуратуры и военных судов. «Эти органы обеспечат правопорядок в армии и защиту военных и гражданских, а также повысят качество расследований», - отметил он.

Александр Бакумов напомнил, что Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении законопроект о Военной полиции №6569-д.

Кроме того, он напомнил, что Верховная Рада 9 января приняла за основу проект закона о внедрении в судах специализации судей по рассмотрению преступлений военнослужащих, к примеру, дезертирства, самовольного оставления месяца службы и военных преступлений №10301.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал парламенту принять законопроект о Военной полиции 6569-д и сопроводительный 6570-д, предусматривающий внесение изменений в КУоАП, УК и УПК.

В частности, Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку в этих целях транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Кроме того, Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным. уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и будет насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

При этом законопроект предусматривает, что финансирование Военной полиции осуществляется за счет средств Государственного бюджета в пределах объемов бюджетных назначений, определенных главному распорядителю – Министерству обороны и предусмотренных отдельной строкой в ​​Государственном бюджете, а также из других источников, предусмотренных международными договорами Украины или проектами международной технической помощи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.