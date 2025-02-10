Миллион гривен, бесплатное обучение и беспроцентная ипотека – Зеленский о спецконтракте для 18-24 летних

Владимир Зеленский сообщил, что детали военного спецконтракта раскроют уже в ближайшие дни.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине готовят инициативу, которая позволит привлекать в армию мужчин в возрасте от 18 до 24 лет на основе специального контракта.

10 февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил некоторые условия такого спецконтракта. Об этом Глава государства рассказал во время мероприятия с Президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо.

«Человек за год сможет, заработать, плюс ко всему, 1 млн. грн. Кроме этого смогут без всяких экзаменов выбрать ВУЗ, после этого года на войне, и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать.

Третье. Я бы обратил внимание на спецусловия по ипотеке – 0%. Все проценты будет покрывать государство», – сказал он.

Также Глава государства добавил, что еще много других деталей, которые сообщат в течение двух-трех дней.

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