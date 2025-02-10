Мільйон гривень, безкоштовне навчання та безвідсоткова іпотека, – Зеленський про спецконтракт для 18-24 річних

Володимир Зеленський повідомив, що деталі військового спецконтракту розкриють вже найближчими днями.

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Як писала «Судово-юридична газета», в Україні готують ініціативу, яка дозволить залучати до війська чоловіків віком від 18 до 24 років на основі спеціального контракту.

10 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив деякі умови такого спецконтракту. Про це Глава держави розповів під час заходу з Президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо

«Людина за рік зможе, заробити, плюс до всього, 1 млн грн. Окрім цього зможуть без будь-яких іспитів обрати ВНЗ, після цього року на війні, і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати.

Третє. Я б звернув увагу на спецумов щодо іпотеки – 0%. Всі відсотки буде покривати держава», - сказав він.

Також Глава держави додав, що ще є багато інших деталей, які повідомлять протягом двох-трьох днів.

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