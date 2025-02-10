Адміністрація Білого дому подала до суду заяву про скасування наказу окружного судді, бо він блокує роботу Мінфіну США

Адвокати адміністрації Дональда Трампа стверджують, що наказ, виданий на вихідних федеральним окружним суддею в Нью-Йорку, є настільки масштабним, що може навіть заборонити міністру фінансів Скотту Бессенту повноцінно керувати казначейством.

Джерело фото: Getty Images

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Адміністрація Президента США Дональда Трампа подала до суду заяву про термінове скасування судового наказу, який забороняє доступ вищих посадових осіб до платіжної системи федерального уряду, якою керує Міністерство фінансів США, заявляючи, що це втручання є неконституційним і має бути негайно скасовано.

«Базова демократична підзвітність вимагає, щоб робота кожного виконавчого органу контролювалася політично підзвітним керівництвом, яке, врешті-решт, відповідає перед Президентом», — написали юристи Міністерства юстиції в 11-сторінковій заяві.

Юристи просять окружного суддю з Манхеттена Жаннет Варгас швидко скасувати або змінити наказ, щоб гарантувати, що міністр фінансів США Скотт Бессент і керівництво казначейства можуть працювати з платіжною системою та виконувати свої обов’язки, передбачені законом.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», інший окружний суддя США Пол Енгельмаєр, видав 8 лютого наказ, яким заборонив доступ до системи всім, окрім службовців, які пройшли належне навчання.

Таким чином, цей суддя не лише скасував доступ команді Департаменту з ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, а й працівникам Міністерства фінансів США.

Наказ судді Енгельмайера викликав обурення серед союзників Трампа, які припустили, що це було неправомірне втручання судді проти спроможності Президента управляти казначейством, яке могло навіть заборонити самому міністру фінансів Бессенту повністю керувати відомством. Кілька союзників Трампа запропонували адміністрації розглянути питання про ігнорування наказу.

Але в заяві Міністерство юстиції підкреслює, що посадові особи Міністерства фінансів дотримуються суворих обмежень, встановлених суддею Енгельмаєром.

Юристи у заяві закликають негайно скасувати обмеження Енгельмайєра або відкласти їх доти, доки не будуть надані додаткові аргументи в суді.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп на 100% не згоден із рішенням федерального судді, яке забороняє Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE) доступ до платіжної системи Міністерства фінансів.

Тиждень тому міністр фінансів США Скотт Бессент надав представникам Ілона Маска в Департаменті ефективності державного управління (DOGE) потужний інструмент для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат – доступ у режимі перегляду до платіжної системи казначейства. Завдяки цьому команда Маска могла б побачити, хто отримував виплати за грантами, які виділяв федеральний уряд.

Автор: Наталя Мамченко

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