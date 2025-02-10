Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Администрация Белого дома подала в суд заявление об отмене приказа окружного судьи, потому что он блокирует работу Минфина США

19:47, 10 февраля 2025
Адвокаты администрации Дональда Трампа утверждают, что приказ, изданный на выходных федеральным окружным судьей в Нью-Йорке, настолько масштабен, что может даже запретить министру финансов Скотту Бессенту полноценно управлять казначейством.
Администрация Белого дома подала в суд заявление об отмене приказа окружного судьи, потому что он блокирует работу Минфина США
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация Президента США Дональда Трампа подала в суд заявление о срочной отмене судебного приказа, запрещающего доступ высших должностных лиц к платежной системе федерального правительства, которым руководит Министерство финансов США, заявляя, что это вмешательство неконституционно и должно быть немедленно отменено.

«Базовая демократическая подотчетность требует, чтобы работа каждого исполнительного органа контролировалась политически подотчетным руководством, которое, в итоге, отвечает перед Президентом», — написали юристы Министерства юстиции в 11-страничном заявлении.

Юристы просят окружного судью из Манхэттена Жаннет Варгас быстро отменить или изменить приказ, чтобы гарантировать, что министр финансов США Скотт Бессент и руководство казначейства могут работать с платежной системой и выполнять свои обязанности, предусмотренные законом.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», другой окружной судья США Пол Энгельмайер, издал 8 февраля приказ, которым запретил доступ к системе всем, кроме служащих, прошедших надлежащее обучение.

Таким образом, судья не только отменил доступ команде Департамента по эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, но и работникам Министерства финансов США.

Приказ судьи Энгельмайера вызвал возмущение среди союзников Трампа, которые предположили, что это было неправомерное вмешательство судьи против возможности Президента управлять казначейством, которое могло даже запретить самому министру финансов Бессенту полностью руководить ведомством. Несколько союзников Трампа предложили администрации рассмотреть вопрос об игнорировании приказа.

Но в заявлении Министерство юстиции подчеркивает, что должностные лица Министерства финансов соблюдают строгие ограничения, установленные судьей Энгельмайером.

Юристы в заявлении призывают немедленно отменить ограничения Энгельмайера или отложить их, пока не будут предоставлены дополнительные аргументы в суде.

Напомним, Президент США Дональд Трамп на 100% не согласен с решением федерального судьи, запрещающего Департаменту по вопросам эффективности правительства (DOGE) доступ к платежной системе Министерства финансов.

Неделю назад Министр финансов США Скотт Бессент предоставил представителям Илона Маска в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов – доступ в режиме просмотра к платежной системе казначейства. Благодаря этому команда Маска могла бы увидеть, кто получал выплаты по грантам, выделяемым федеральным правительством.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Дональд Трамп Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Администрация Белого дома подала в суд заявление об отмене приказа окружного судьи, потому что он блокирует работу Минфина США

Адвокаты администрации Дональда Трампа утверждают, что приказ, изданный на выходных федеральным окружным судьей в Нью-Йорке, настолько масштабен, что может даже запретить министру финансов Скотту Бессенту полноценно управлять казначейством.

ЕС пересмотрит свою многомиллиардную иностранную помощь, потому что не может позволить себе быть «донором последней инстанции» – Bloomberg

ЕС стремится реструктуризировать свою внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов.

Выступление на Круглом столе «Об обсуждении вопросов судейской независимости»

Александр Сасевич: «Учитывая недейственность отдельных мер реагирования, насущной задачей на сегодняшний день является налаживание конструктивного диалога между отдельными государственными органами в условиях четкого осознания необходимости обеспечения функционирования независимого суда в Украине, ведь вполне очевидно, что выведение из строя или неполноценное функционирование хотя бы одного из элементов гарантийного механизма сказывается на работе всей системы».

Дональд Трамп раскритиковал решение окружного судьи о блокировании доступа команде Илона Маска к аудиту денежных переводов Минфина США

В свою очередь, Илон Маск призвал к импичменту судьи, заблокировавшему доступ DOGE к системе Министерства финансов, через которую можно было увидеть, кому на самом деле шли выплаты.

СНБО может рассмотреть вопрос о возвращении народу Украины незаконно украденных месторождений полезных ископаемых – Даниил Гетманцев

Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование, его нужно иметь, но за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения розданы «почтенным» людям – Даниил Гетманцев.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    завідувач кафедри Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду