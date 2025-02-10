Администрация Белого дома подала в суд заявление об отмене приказа окружного судьи, потому что он блокирует работу Минфина США

Адвокаты администрации Дональда Трампа утверждают, что приказ, изданный на выходных федеральным окружным судьей в Нью-Йорке, настолько масштабен, что может даже запретить министру финансов Скотту Бессенту полноценно управлять казначейством.

Источник фото: Getty Images

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Администрация Президента США Дональда Трампа подала в суд заявление о срочной отмене судебного приказа, запрещающего доступ высших должностных лиц к платежной системе федерального правительства, которым руководит Министерство финансов США, заявляя, что это вмешательство неконституционно и должно быть немедленно отменено.

«Базовая демократическая подотчетность требует, чтобы работа каждого исполнительного органа контролировалась политически подотчетным руководством, которое, в итоге, отвечает перед Президентом», — написали юристы Министерства юстиции в 11-страничном заявлении.

Юристы просят окружного судью из Манхэттена Жаннет Варгас быстро отменить или изменить приказ, чтобы гарантировать, что министр финансов США Скотт Бессент и руководство казначейства могут работать с платежной системой и выполнять свои обязанности, предусмотренные законом.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», другой окружной судья США Пол Энгельмайер, издал 8 февраля приказ, которым запретил доступ к системе всем, кроме служащих, прошедших надлежащее обучение.

Таким образом, судья не только отменил доступ команде Департамента по эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, но и работникам Министерства финансов США.

Приказ судьи Энгельмайера вызвал возмущение среди союзников Трампа, которые предположили, что это было неправомерное вмешательство судьи против возможности Президента управлять казначейством, которое могло даже запретить самому министру финансов Бессенту полностью руководить ведомством. Несколько союзников Трампа предложили администрации рассмотреть вопрос об игнорировании приказа.

Но в заявлении Министерство юстиции подчеркивает, что должностные лица Министерства финансов соблюдают строгие ограничения, установленные судьей Энгельмайером.

Юристы в заявлении призывают немедленно отменить ограничения Энгельмайера или отложить их, пока не будут предоставлены дополнительные аргументы в суде.

Напомним, Президент США Дональд Трамп на 100% не согласен с решением федерального судьи, запрещающего Департаменту по вопросам эффективности правительства (DOGE) доступ к платежной системе Министерства финансов.

Неделю назад Министр финансов США Скотт Бессент предоставил представителям Илона Маска в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов – доступ в режиме просмотра к платежной системе казначейства. Благодаря этому команда Маска могла бы увидеть, кто получал выплаты по грантам, выделяемым федеральным правительством.

Автор: Наталя Мамченко

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