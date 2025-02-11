Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про створення Військової поліції

У Комітеті Верховної Ради не полишають ідею створення системи військової юстиції, зокрема Військової поліції.

Джерело фото: rada.gov.ua

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Парламент продовжить роботу над створенням військової юстиції, зокрема, військової поліції. Про це в ефірі каналу «Рада» повідомив народний депутат, член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

Так, за його словами, парламент працює над створенням військової поліції, спеціалізованої прокуратури та військових судів. «Ці органи забезпечать правопорядок в армії та захист військових і цивільних, а також підвищать якість розслідувань», зазначив він.

Олександр Бакумов нагадав, що Верховна Рада 19 червня прийняла в першому читанні законопроект про Військову поліцію №6569-д.

Крім того, він нагадав, що Верховна Рада 9 січня прийняла за основу проект закону про впровадження в судах спеціалізації суддів з розгляду військових злочинів, до прикладу, дезертирства, самовільного залишення місяця служби, та воєнних злочинів №10301.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував парламенту ухвалити законопроект про Військову поліцію 6569-д та супровідний 6570-д, який передбачає внесення змін до КУпАП, КК та КПК.

Зокрема, Військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Крім того, Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн. Відповідні норми передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження діяльності Військової поліції 6570-д.

При цьому законопроект передбачає, що фінансування Військової поліції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету в межах обсягів бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику – Міністерству оборони і передбачених окремим рядком у Державному бюджеті, а також з інших джерел, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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