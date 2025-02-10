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Ціни абсолютно неадекватні, — Зеленський анонсував засідання РНБО щодо зниження цін на ліки

20:17, 10 лютого 2025
Володимир Зеленський зазначив, що аптечні мережі та виробники «повинні дати більш комфортні умови» для українців.
Ціни абсолютно неадекватні, — Зеленський анонсував засідання РНБО щодо зниження цін на ліки
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готується засідання РНБО щодо зниження цін на ліки. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення 10 лютого.

За словами Глави держави, сьогодні кілька рішень майже фіналізовані – уже є чіткий шлях виконання.

«Перше – нарада за участі Прем’єр-міністра, першої віцепремʼєр-міністерки Свириденко та міністра охорони здоров’я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Готуємо засідання РНБО щодо цього й дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни», - сказав він.

Раніше ми писали, що аптечні ритейлери підписали Декларацію про зниження цін на ліки.

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Володимир Зеленський РНБО аптека

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