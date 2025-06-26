Кабмін затвердив нові правила продажу товарів магазинами duty-free – у документах треба буде вказувати реквізити паспорта покупця

Кабмін встановив обов’язок маркувати всі товари етикеткою duty-free, оснастити робочі місця касових зон торговельного залу відеокамерами, а у розрахунковому документі з продажу товару обов’язково треба буде вказувати реквізити паспорта покупця.

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Уряд постановою від 25 червня №741 затвердив нові Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам, тобто, магазинами duty-free. Постанова набирає чинності через 45 днів.

Зокрема встановлено обов’язок маркувати всі товари етикеткою duty-free.

Передбачено оснащення робочих місць касових зон торговельного залу (залів) відеокамерами.

Конкретизовано в розрахунковому документі з продажу товару обов’язковість зазначення реквізиту паспортного документа та передбачено можливість присутності митних органів під час проведення інвентаризації товарів його утримувачем тощо.

Визначено, що посадові особи митного органу мають право доступу до приміщень магазину безмитної торгівлі в будь-який час.

Магазин безмитної торгівлі відчиняється та зачиняється у присутності посадової особи митного органу.

У неробочий час магазину товари зберігаються з обов’язковим накладенням на зовнішні місця доступу до магазину митного забезпечення та пломб, печаток чи інших видів забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі з нанесеними на них реквізитами утримувача.

У разі, коли під час розміщення товарів між кількістю товарів у документах, що подаються митному органу для декларування, і кількістю товарів, що фактично надійшли до магазину безмитної торгівлі, виявлено розбіжність, утримувач магазину безмитної торгівлі:

разом із відповідною посадовою особою митного органу проводить опис товарів;

складає відповідний акт (у двох примірниках), який підписує утримувач магазину та посадова особа митного органу.

Товари, продаж яких здійснюється магазином безмитної торгівлі, повинні мати маркування, що використовується для митних цілей і дає змогу їх ідентифікувати. Маркування товарів проводиться на складі та/або в допоміжних приміщеннях магазину безмитної торгівлі до кожної одиниці заводської упаковки та/або товару, зазначеного в митній декларації, не пізніше ніж у триденний строк після поміщення таких товарів у митний режим безмитної торгівлі. До подання товарів у торговельний зал посадові особи магазину безмитної торгівлі проводять їх маркування шляхом приклеювання етикетки за формою згідно з додатком до цих Правил. Позначення на етикетці повинні бути чіткими та розміщеними в місці, стійкому до стирання, зносу тощо.

Продаж товарів з допоміжних приміщень та із складу, за зразками, попереднім замовленням та в розстрочку, а також використання приміщень магазину безмитної торгівлі для зберігання та реалізації товарів, які не пройшли митне оформлення, не дозволяється.

У торговельному залі на видному місці повинні розміщуватися оголошення про те, що продаж товарів здійснюється виключно за умови подання громадянами паспортного документа; розрахункові документи повинні обов’язково зберігатися разом із проїзним документом до відправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску через державний кордон.

Робочі місця касових зон торговельного залу (залів) оснащуються відеокамерами, які розташовуються так, щоб забезпечити відеозйомку здійснення купівлі/продажу товарів.

Факт продажу товару магазином безмитної торгівлі підтверджується розрахунковим документом установленої форми та змісту (на повну суму проведеної операції), в якому обов’язково зазначається:

прізвище, власне ім’я та по батькові касира;

реквізити паспортного документа покупця товарів (серія (за наявності) та номер, країна видачі паспортного документа громадянина — покупця товарів);

інформацію про код товарної підкатегорії проданих товарів згідно з УКТЗЕД.

Продаж товарів без видачі громадянам — покупцям товарів розрахункового документа заборонено.

Первинні документи, регістри бухгалтерського обліку (облікові регістри) магазину повинні бути доступними для перевірки митним органом у будь-який час роботи бухгалтерії такого магазину.

Утримувач магазину щокварталу проводить інвентаризацію. Митний орган у разі наявності обґрунтованих ознак можливого порушення законодавства ініціює проведення утримувачем магазину інвентаризації товарів. Посадові особи митного органу мають бути присутні під час проведення такої інвентаризації.

У магазині безмитної торгівлі товари повинні зберігатися так, щоб посадова особа митного органу могла провести їх перевірку.

Утримувач магазину безмитної торгівлі забезпечує належні умови для роботи персоналу магазину, а також посадових осіб митного органу під час виконання ними митних формальностей щодо товарів, які перебувають у митному режимі безмитної торгівлі.

Державній митній службі, Державній податковій службі та Державній прикордонній службі доручено забезпечити контроль за дотриманням законодавства, що регулює продаж товарів магазинами безмитної торгівлі.

Автор: Наталя Мамченко

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