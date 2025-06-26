Кабмин утвердил новые правила продажи товаров магазинами duty-free — в документах нужно будет указывать реквизиты паспорта покупателя

Кабмин установил обязательство маркировать все товары этикеткой duty-free, оснастить рабочие места кассовых зон торгового зала видеокамерами, а в расчетном документе по продаже товара обязательно нужно будет указывать реквизиты паспорта покупателя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство постановлением от 25 июня №741 утвердило новые Правила продажи товаров магазинами беспошлинной торговли гражданам, то есть магазинами duty-free. Постановление вступает в силу через 45 дней.

В частности, установлено обязанность маркировать все товары этикеткой duty-free.

Предусмотрено оснащение рабочих мест кассовых зон торгового зала (залов) видеокамерами.

Конкретизирована в расчетном документе по продаже товара обязательность указания реквизитов паспортного документа и предусмотрена возможность присутствия таможенных органов при проведении инвентаризации товаров его держателем.

Определено, что должностные лица таможенного органа имеют право доступа в помещения магазина беспошлинной торговли в любое время.

Магазин беспошлинной торговли открывается и закрывается в присутствии должностного лица таможенного органа.

В нерабочее время магазина товары хранятся с обязательным наложением на внешние места доступа к магазину таможенного обеспечения и пломб, печатей или других видов обеспечения держателя магазина беспошлинной торговли с нанесенными на них реквизитами держателя.

В случае, когда при размещении товаров между количеством товаров в документах, подаваемых таможенному органу для декларирования, и количеством товаров, фактически поступивших в магазин беспошлинной торговли, выявлено расхождение, держатель магазина беспошлинной торговли:

совместно с соответствующим должностным лицом таможенного органа проводит описание товаров;

составляет соответствующий акт (в двух экземплярах), который подписывается держателем магазина и должностным лицом таможенного органа.

Товары, продажа которых осуществляется магазином беспошлинной торговли, должны иметь маркировку, используемую для таможенных целей и позволяющую их идентифицировать. Маркировка товаров проводится на складе и/или во вспомогательных помещениях магазина беспошлинной торговли до каждой единицы заводской упаковки и/или товара, указанного в таможенной декларации, не позднее чем в трехдневный срок после помещения таких товаров в таможенный режим беспошлинной торговли. До подачи товаров в торговый зал должностные лица магазина беспошлинной торговли проводят их маркировку путем приклеивания этикетки по форме согласно приложению к этим Правилам. Обозначения на этикетке должны быть четкими и размещенными в месте, устойчивом к стиранию, износу и т.д.

Продажа товаров из вспомогательных помещений и со склада, по образцам, предварительным заказам и в рассрочку, а также использование помещений магазина беспошлинной торговли для хранения и реализации товаров, которые не прошли таможенное оформление, не допускается.

В торговом зале на видном месте должны размещаться объявления о том, что продажа товаров осуществляется исключительно при условии предъявления гражданами паспортного документа; расчетные документы должны обязательно храниться вместе с проездным документом до отправления транспортного средства в рейс или до выезда из пункта пропуска через государственную границу.

Рабочие места кассовых зон торгового зала (залов) оснащаются видеокамерами, которые располагаются так, чтобы обеспечить видеосъемку осуществления купли/продажи товаров.

Факт продажи товара магазином беспошлинной торговли подтверждается расчетным документом установленной формы и содержания (на полную сумму проведенной операции), в котором обязательно указывается:

фамилия, имя и отчество кассира;

реквизиты паспортного документа покупателя товаров (серия (при наличии) и номер, страна выдачи паспортного документа гражданина — покупателя товаров);

информация о коде товарной подкатегории проданных товаров согласно УКТВЭД.

Продажа товаров без выдачи гражданам — покупателям товаров расчетного документа запрещена.

Первичные документы, регистры бухгалтерского учета (учетные регистры) магазина должны быть доступны для проверки таможенным органом в любое время работы бухгалтерии такого магазина.

Держатель магазина ежеквартально проводит инвентаризацию. Таможенный орган в случае наличия обоснованных признаков возможного нарушения законодательства инициирует проведение держателем магазина инвентаризации товаров. Должностные лица таможенного органа должны присутствовать при проведении такой инвентаризации.

В магазине беспошлинной торговли товары должны храниться так, чтобы должностное лицо таможенного органа могло провести их проверку.

Держатель магазина беспошлинной торговли обеспечивает надлежащие условия для работы персонала магазина, а также должностных лиц таможенного органа при выполнении ими таможенных формальностей в отношении товаров, находящихся в таможенном режиме беспошлинной торговли.

Государственной таможенной службе, Государственной налоговой службе и Государственной пограничной службе поручено обеспечить контроль за соблюдением законодательства, регулирующего продажу товаров магазинами беспошлинной торговли.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.