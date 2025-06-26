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Верховный Суд опубликовал обзоры практики ЕСПЧ за март-апрель 2025 года

11:53, 26 июня 2025
Верховный Суд опубликовал обзоры практики ЕСПЧ по делам L. AND OTHERS v. France и STĂVILĂ v. the Republic of Moldova.
Верховный Суд опубликовал обзоры практики ЕСПЧ за март-апрель 2025 года
Фото: Getty Images
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Верховный Суд подготовил обзоры практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в течение марта - апреля 2025 года.

В обзорах, среди прочего, отражен ряд решений ЕСПЧ по соблюдению государствами-участниками прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Обратим внимание на некоторые из них.

Решение по делу L. AND OTHERS v. France. Три заявительницы жаловались, что во Франции законодательство и практика его применения не обеспечивают эффективной защиты от изнасилования, а также что их статус несовершеннолетних и уязвимое положение не были должным образом учтены. ЕСПЧ установил, что в делах всех трех заявительниц следственные органы и национальные суды не обеспечили надлежащей защиты, не оценили должным образом влияние всех обстоятельств, не учли, были ли заявительницы способны понимать и давать согласие на половые отношения, учитывая возраст и уязвимость. Также ЕСПЧ подчеркнул важность избежания распространения гендерных стереотипов, использования высказываний, вызывающих чувство вины и преуменьшения гендерно обусловленного насилия, в своих решениях.

ЕСПЧ констатировал нарушение статей 3, 8 Конвенции и статьи 14 Конвенции в сочетании со статьями 3 и 8 Конвенции.

Решение по делу STĂVILĂ v. the Republic of Moldova. Заявитель, которому принадлежало 70 % активов компании, по результатам судебного рассмотрения иска миноритарного собственника был исключен из состава ассоциированных членов. Истец считал, и с этим согласились суды, что заявитель обманул компанию и сознательно и намеренно действовал в ее ущерб, продавая принадлежащие компании квартиры и автомобиль по более низкой цене.

ЕСПЧ установил, что потеря заявителем контроля над своей компанией составляла вмешательство в его право, гарантированное ст. 1 Первого протокола к Конвенции. Такое вмешательство было предусмотрено законом и могло преследовать законную цель - защиту прав миноритарного собственника в частных компаниях. ЕСПЧ считал, что вред, причиненный собственной частной компании, сам по себе не является основанием для вмешательства государства. Учитывая жалобу миноритарного собственника, государство имело положительное обязательство защитить его право собственности от злоупотребления со стороны мажоритарного собственника, соблюдая при этом принцип пропорциональности.

Однако национальные суды, принимая решение об исключении заявителя, что является самой серьезной формой вмешательства в его право, не оценили его пропорциональности, не рассмотрели других способов защиты прав миноритарного собственника, не провели аудита или другой экспертной оценки действительного экономического состояния компании и не проверили, насколько действия заявителя действительно ставили под угрозу существование компании, что это требовало бы фактически ее отобрания.

ЕСПЧ констатировал нарушение ст. 1 Первого протокола к Конвенции.

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Верховный Суд ЕСПЧ

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