На Хмельниччині суд поновив на роботі бухгалтерку підприємства, через помилку якої працівникам безпідставно нарахували премію

Жінка просила визнати наказ про своє звільнення незаконним, поновити її на посаді головного бухгалтера та стягнути з підприємства на свою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 148 702 гривні.

На Хмельниччині головну бухгалтерку комунального підприємства селищної ради звільнили з роботи за одноразове грубе порушення трудових обов`язків: вона неправильно визначила прибуток підприємства за 2022 рік, унаслідок чого усім працівникам безпідставно нарахували премії на загальну суму 66 000 гривень.

Про помилку стало відомо у квітні 2023 року після аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства, а в травні директор підписав наказ про її звільнення. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Посадовиця оскаржила своє звільнення до суду: просила визнати його незаконним, поновити її на посаді головного бухгалтера та стягнути з підприємства на свою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 148 702 гривні.

Полонський районний суд Хмельницької області позов задовольнив частково: визнав незаконним наказ директора підприємства про звільнення головного бухгалтера, поновив її на цій посаді та стягнув з підприємства 142 298 гривень – середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Суд керувався тим, що дисциплінарний проступок, який головна бухгалтерка вчинила у липні 2022 року, підприємство виявило 12 квітня 2023 року, проте наказ про звільнення з роботи був виданий 25 травня 2023 року – тож підприємство порушило строк для застосування дисциплінарного стягнення.

Комунальне підприємство не погодилося з таким рішенням суду та подало апеляційну скаргу з проханням його скасувати й відмовити у позові. На думку апелянта, суд першої інстанції неправильно визначив дату вчинення й виявлення проступку. Вказав, що це було, відповідно, у грудні 2022 року та 2 травня 2023 року (після ознайомлення зі звітом).

Апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про те, що головна бухгалтерка вчинила дисциплінарний проступок – при здійсненні господарської операції щодо зняття з балансу підприємства житлового фонду неправильно відобразила в бухгалтерському обліку цю господарську операцію, унаслідок чого за результатами господарської діяльності за 2022 рік помилково визначила прибуток підприємства на суму 380 400 гривень, через що було неправомірно нараховано 68 500 гривень податку на прибуток й безпідставна премія працівникам.

При цьому колегія суддів ХАС уважає, що доводи апеляційної скарги про дотримання підприємством порядку застосування до неї дисциплінарного стягнення не відповідають фактичним обставинам справи та нормам закону.

За даними головної книги комунального підприємства за 2022 рік та фінансової звітності, господарська операція щодо відображення в бухгалтерському обліку зняття з балансу житлового фонду була саме у липні 2022 року.

«У зв`язку з цим, суд першої інстанції правомірно керувався тим, що [позивачка] вчинила дисциплінарний проступок у липні 2022 року, а на час її звільнення сплив шестимісячний строк застосування дисциплінарного стягнення з дня вчинення проступку. Відтак, висновки суду про порушення Підприємством строку застосування до неї дисциплінарного стягнення, поновлення її на посаді та стягнення на її користь середнього заробітку за час вимушеного прогулу є правильними», – зауважив апеляційний суд.

Тому ХАС відхилив апеляційну скаргу підприємства, залишивши рішення суду першої інстанції без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 681/950/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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