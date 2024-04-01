Кабмін затвердив Порядок офіційного перекладу міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями українською мовою

Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади, що є відповідальним за укладення двостороннього міжнародного договору України з міжнародною фінансовою організацією, здійснює попередній переклад тексту та надсилає до МЗС.

Кабмін 29 березня постановою №343 затвердив Порядок здійснення офіційного перекладу двосторонніх міжнародних договорів України з міжнародними фінансовими організаціями «на українську мову» (слід зауважити, що правильно «українською мовою», а не «на українську мову», але назва нормативно-правового акту звучить саме так – прим. ред.).

Отже, у цьому Порядку поняття «офіційний переклад двосторонніх міжнародних договорів України з міжнародними фінансовими організаціями на українську мову» означає адекватний та еквівалентний письмовий виклад українською мовою тексту двостороннього міжнародного договору України з міжнародною фінансовою організацією, складеного мовою, іншою, ніж українська.

МЗС здійснює відповідно до Закону «Про міжнародні договори України» офіційний переклад. Офіційному перекладу підлягає підписаний текст двостороннього міжнародного договору України з міжнародною фінансовою організацією, а також текст договору про внесення змін до такого договору та/або додаткові листи до двостороннього міжнародного договору України з міжнародною фінансовою організацією щодо відмови від деяких прав та вимог за таким договором, підготовка та підписання яких здійснюється відповідно до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. №70.

Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади, що є відповідальним за укладення двостороннього міжнародного договору України з міжнародною фінансовою організацією, здійснює попередній переклад тексту такого міжнародного договору з мови іншої, ніж українська, на українську мову та надсилає до МЗС електронну копію оригіналу договору і його переклад «на українську мову» в електронній формі у форматі PDF/A і RTF (таблиці та діаграми у форматі XLS).

У разі виявлення значної кількості помилок, що унеможливлює забезпечення правильності перекладу, МЗС повертає його для доопрацювання. Критерії, за якими проводиться оцінка правильності перекладу, визначаються МЗС.

На першій сторінці офіційного перекладу у верхньому правому куті робиться напис «Офіційний переклад». До офіційного перекладу додається копія тексту, переклад якого здійснювався. На останній сторінці офіційного перекладу ставить свій підпис керівник структурного підрозділу МЗС, що здійснює переклад, або особа, яка його заміщує.

Офіційний переклад затверджується керівником відповідного структурного підрозділу МЗС.

Офіційний переклад оформлюється у трьох примірниках, один з яких надсилається до відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що є відповідальним за укладення договору, другий — до Мін’юсту, а третій зберігається в МЗС відповідно до статті 23 Закону «Про міжнародні договори України».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін також ухвалив новий Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.