Кабмин утвердил Порядок официального перевода международных договоров с международными финансовыми организациями на украинский язык

Министерство или другой центральный орган исполнительной власти, ответственный за заключение двустороннего международного договора Украины с международной финансовой организацией, осуществляет предварительный перевод текста и направляет в МИД.

Кабмин 29 марта постановлением №343 утвердил Порядок осуществления официального перевода двусторонних международных договоров Украины с международными финансовыми организациями на украинский язык.

Следовательно, в настоящем Порядке понятие «официальный перевод двусторонних международных договоров Украины с международными финансовыми организациями на украинский язык» означает адекватное и эквивалентное письменное изложение на украинском языке текста двустороннего международного договора Украины с международной финансовой организацией, составленного на другом языке, чем украинский.

МИД осуществляет в соответствии с Законом «О международных договорах Украины» официальный перевод. Официальному переводу подлежит подписанный текст двустороннего международного договора Украины с международной финансовой организацией, а также текст договора о внесении изменений в такой договор и/или дополнительные письма к двустороннему международному договору Украины с международной финансовой организацией по поводу отказа от некоторых прав и требований по такому договору, подготовка и подписание которых осуществляется в соответствии с Порядком подготовки, реализации, проведения мониторинга и завершением реализации проектов экономического и социального развития Украины, поддерживаемых международными финансовыми организациями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2016 г. №70.

Министерство или другой центральный орган исполнительной власти, ответственный за заключение двустороннего международного договора Украины с международной финансовой организацией, осуществляет предварительный перевод текста такого международного договора с языка другого, чем украинский, на украинский язык и направляет в МИД электронную копию оригинала договора и его перевод на украинский язык в электронной форме в формате PDF/A и RTF (таблицы и диаграммы в формате XLS).

В случае выявления значительного количества ошибок, что делает невозможным обеспечение правильности перевода, МИД возвращает его для доработки. Критерии, по которым производится оценка правильности перевода, определяются МИД.

На первой странице официального перевода в правом верхнем углу делается надпись «Официальный перевод». К официальному переводу прилагается копия текста, перевод которого производился. На последней странице официального перевода ставит свою подпись руководитель структурного подразделения МИД, осуществляющего перевод или лицо, которое его замещает.

Официальный перевод утверждается руководителем соответствующего структурного подразделения МИД.

Официальный перевод оформляется в трех экземплярах, один из которых направляется в соответствующее министерство или другой центральный орган исполнительной власти, ответственный за заключение договора, второй — в Минюст, а третий хранится в МИД в соответствии со статьей 23 Закона «О международных договорах Украины ».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин также принял новый Порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов.

Автор: Наталя Мамченко

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