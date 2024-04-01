Кабмин принял новый Порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство отменило предыдущую редакцию Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов.

На своем заседании Кабмин утвердил новый Порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, доступа к нему и пользования им.

Соответственно признано утратившим силу постановление Правительства от 23 апреля 2001 года №376 «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов и пользования им».

Новый порядок определяет механизм формирования и ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, доступа к нему и пользования им, его информационного наполнения, перечень данных, вносимых в Реестр. Держателем Реестра определен Минюст.

Соответствующие изменения внесены для реализации Закона «О правотворческой деятельности».

Этот закон определяет, что Единый государственный реестр нормативно правовых актов – государственная информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, регистрацию, учет и хранение нормативно правовых актов.

В Реестр включаются:

1) законы, постановления Верховной Рады, указы Президента, постановления Кабинета Министров, нормативно-правовые акты Национального банка – после их опубликования в порядке, установленном законом;

2) подзаконные нормативно правовые акты, определенные ч. 2 статьи 53 настоящего Закона, - после их государственной регистрации.

Информация из Реестра является открытой, общедоступной (кроме информации с ограниченным доступом) публичной информацией в форме открытых данных, которая предоставляется бесплатно и подлежит обнародованию на официальном веб-сайте Держателя Реестра и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Текст постановления на сайте Правительства пока отсутствует.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Едином реестре судебных решений при упоминании законов, кодексов и другого законодательства содержатся ссылки на частные базы – «Лига: закон» и «Закон онлайн». Вместе с тем существует государственная база законодательства, которая доступна на веб-портале Верховной Рады, а также подборка нормативно-правовых актов, ведение которой обеспечивает Министерство юстиции Украины. Однако эти базы почему-то не используются в Реестре судебных решений. Возникает вопрос, как быть, если, например, в частной базе будут содержаться неверные данные относительно определенных положений законодательства или они по тем или иным причинам прекратят работу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» решила поинтересоваться, почему ответственным за Реестр не подходят государственные подборки нормативных актов и сколько стоят услуги по размещению ссылок. Как оказалось, все достаточно просто, размещение ссылок на частные базы является дополнительным источником наполнения бюджета подконтрольного ГСА предприятия, ведь ГСА постоянно отмечается необходимость расширения экономической базы для получения дополнительной прибыли.

Одно время, в 2012 году, при выборе информационно-правовой системы, которая стала бы источником соответствующих нормативных документов, предложение о размещении ссылок было направлено Аппарату компьютерных систем Верховной Рады Украины («Законодательство Украины»), однако там от этого предложения отказались.

Автор: Наталья Мамченко

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